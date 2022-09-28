聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭B聯絡道便民來往員山、高鐵站 宜縣府曝完工時間
高鐵延伸宜蘭站址敲定在縣政中心以南350公尺處，宜蘭縣議員陳俊宇今天在議會質詢提到，宜蘭B聯絡道已完成壯圍鄉至宜蘭市，惟到員山路段遲遲未闢。縣府交通處長王明輝回應，該路段長3.75公里，預計明年可完成基本設計與環評，爭取中央經費後，「希望5年內可以完成。」
宜蘭縣議會今天是交通處業務報告，議員陳俊宇關心宜蘭高鐵時代，員山鄉民到高鐵站是否有方便快速的交通路網。
交通處長王明輝說明，縣府重視宜蘭縣東西向交通，並列為新闢路網的優先順序。其中，宜蘭B聯絡道東起壯圍鄉、宜蘭市，往西終點到員山鄉，全長11.3公里，開闢進度67%，目前已開闢台2線壯圍鄉至宜蘭市進士路7.55公里。
王明輝指出，進士路到台7線路口員山路一段3.75公里尚未開闢，計畫寬度32公尺，概算工程費6.1億元，用地費11.2億元，總經費17.3億元。
王明輝表示，該路段已進入基本設計、環評階段，預計明年中以前可完成，依目前中央生活圈道路建設計畫補助原則，中央補助工程經費的81%，用地費補助50%，縣府也會編列配合款，工期預估約600天，「希望5年內可以完成。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言