快訊

台股再破底是蘋果、央行惹禍？ 國安基金操盤手：兇手是它

PLG／戴維斯事件落幕 聯盟認定：保證Q就是本土球員

賀錦麗訪南韓前夕 北韓再度試射彈道飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭B聯絡道便民來往員山、高鐵站 宜縣府曝完工時間

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭B聯絡道已完成台2線壯圍鄉至宜蘭市進士路，惟到員山路段遲遲未闢。記者林佳彣／攝影
宜蘭B聯絡道已完成台2線壯圍鄉至宜蘭市進士路，惟到員山路段遲遲未闢。記者林佳彣／攝影

高鐵延伸宜蘭站址敲定在縣政中心以南350公尺處，宜蘭縣議員陳俊宇今天在議會質詢提到，宜蘭B聯絡道已完成壯圍鄉至宜蘭市，惟到員山路段遲遲未闢。縣府交通處長王明輝回應，該路段長3.75公里，預計明年可完成基本設計與環評，爭取中央經費後，「希望5年內可以完成。」

宜蘭縣議會今天是交通處業務報告，議員陳俊宇關心宜蘭高鐵時代，員山鄉民到高鐵站是否有方便快速的交通路網。

交通處長王明輝說明，縣府重視宜蘭縣東西向交通，並列為新闢路網的優先順序。其中，宜蘭B聯絡道東起壯圍鄉、宜蘭市，往西終點到員山鄉，全長11.3公里，開闢進度67%，目前已開闢台2線壯圍鄉至宜蘭市進士路7.55公里。

王明輝指出，進士路到台7線路口員山路一段3.75公里尚未開闢，計畫寬度32公尺，概算工程費6.1億元，用地費11.2億元，總經費17.3億元。

王明輝表示，該路段已進入基本設計、環評階段，預計明年中以前可完成，依目前中央生活圈道路建設計畫補助原則，中央補助工程經費的81%，用地費補助50%，縣府也會編列配合款，工期預估約600天，「希望5年內可以完成。」

宜蘭B聯絡道已完成台2線壯圍鄉至宜蘭市進士路，惟到員山路段遲遲未闢。記者林佳彣／攝影
宜蘭B聯絡道已完成台2線壯圍鄉至宜蘭市進士路，惟到員山路段遲遲未闢。記者林佳彣／攝影

高鐵延伸宜蘭 議員 環評

延伸閱讀

瀑布看到飽！絕美之瀑，冬山鄉的瑰寶，宜蘭「新寮瀑布步道」

民進黨宜蘭5鄉鎮長參選人 共推「大溪南五環聯盟」

綠營議會拉卷軸「貪汙縣長下台」 林姿妙：選舉到花招很多

民進黨宜蘭黨部成立反賄反貪中心 反對家族干政

相關新聞

918震出危樓！Kolas批都更掛蛋 花蓮縣府：已核定30件重建

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka近日勤下鄉、關心地震災民，並發文指918地震全縣至少震出300戶危樓，但花蓮...

基隆愛二路騎樓高低不平不友善長者 童子瑋促整平改善

基隆市議員童子瑋今天質詢指出，仁愛區是基隆市中心，老人人口比例全市最高，愛二路附近市場、商圈多，人潮每天都很多，但騎樓高...

宜蘭B聯絡道便民來往員山、高鐵站 宜縣府曝完工時間

高鐵延伸宜蘭站址敲定在縣政中心以南350公尺處，宜蘭縣議員陳俊宇今天在議會質詢提到，宜蘭B聯絡道已完成壯圍至宜蘭市，惟到...

4億基隆田徑場改建延宕 林右昌：遇人不淑、再給一次機會

耗資4億多元的基隆市田徑場改建工程延宕，議員呂美玲今天質詢說，說好今年10月完工，現場卻還是平地，讓很多運動的民眾失望，...

「宜蘭嚴選優質米競賽」最終回 冬山稻農馬啓亮二度摘冠

「宜蘭嚴選優質米競賽」邁入第5屆，50位農民共襄盛舉，歷經田間檢查、農藥殘留檢驗等階段評選，19人進入今天在宜蘭縣農會舉...

花蓮偏鄉失智長者缺醫療資源 門諾下鄉巡迴照護

台灣現在約有31萬名失智長輩，花蓮失智人口推估數為4400多人，估計約7成失智長者沒有就醫，有的人住在偏鄉，兒女又在外地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。