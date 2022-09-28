宜蘭B聯絡道便民來往員山、高鐵站 宜縣府曝完工時間

高鐵延伸宜蘭站址敲定在縣政中心以南350公尺處，宜蘭縣議員陳俊宇今天在議會質詢提到，宜蘭B聯絡道已完成壯圍鄉至宜蘭市，惟到員山路段遲遲未闢。縣府交通處長王明輝回應，該路段長3.75公里，預計明年可完成基本設計與環評，爭取中央經費後，「希望5年內可以完成。」

宜蘭縣議會今天是交通處業務報告，議員陳俊宇關心宜蘭高鐵時代，員山鄉民到高鐵站是否有方便快速的交通路網。

交通處長王明輝說明，縣府重視宜蘭縣東西向交通，並列為新闢路網的優先順序。其中，宜蘭B聯絡道東起壯圍鄉、宜蘭市，往西終點到員山鄉，全長11.3公里，開闢進度67%，目前已開闢台2線壯圍鄉至宜蘭市進士路7.55公里。

王明輝指出，進士路到台7線路口員山路一段3.75公里尚未開闢，計畫寬度32公尺，概算工程費6.1億元，用地費11.2億元，總經費17.3億元。