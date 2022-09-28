4億基隆田徑場改建延宕 林右昌：遇人不淑、再給一次機會

耗資4億多元的基隆市田徑場改建工程延宕，議員呂美玲今天質詢說，說好今年10月完工，現場卻還是平地，讓很多運動的民眾失望，質疑113年6月真的會完工嗎？市長林右昌說，就是「遇人不淑」，營造廠與監造一直糾紛不斷，因工程會協調再給一次機會，如果真的不行就解約。

市府教育處說，田徑場改建工程因為廠商與監造之間的爭議，造成工程延宕，市府原有意與廠商解決，但8月工程會副主委介入協調，希望基隆市府能夠在考量疫情及原物料價格上漲等因素，重新給廠商機會。

工程會提出三個前提，要求市府與廠商重新進行議價，並要求廠商盡快復工，基隆市府契約變更程序盡快進行。教育處表示，若三個前提廠商未能滿足市府的要求，市府有權中止契約、重新發包。如果一切都順利，預計113年6月完工。

議員呂美玲今天一身慢跑裝進行總質詢，她說自己非常愛運動的人，4四年前罹癌，切片時嚎啕大哭，醫生要她電療、吃藥，她用運動來改變體質，每天跑步，田徑場成了她的依靠。

呂美玲表示，但體育場改建工程延宕多時，至今還是平地，讓很多愛運動的人都失望，無處可去，市府未追究延宕責任，啟人疑竇。市府說要解約也未解，也不是標準場地，是市府方有過失不敢解，還是解約後會衍生其他問題？田徑場都還是被擺爛在那裡。

林右昌回應，廠商部分，就是「遇人不淑」，營造廠與監造一直糾紛不斷，市府教育處一直協助希望取得共識，工程產生嚴重延宕，但變更設計並非全部，不是主要原因，衝突是在體育場邊坡處理設計與工法一直無法有共識。他的態度就是，不行就解約，後來因工程會副主委、交通部長官視導時，認為如廠商提出意見，就再給一次機會，否則市府立場堅定。

林右昌並說，田徑場原本就是不標準場地，要達標準田徑場得調整方向，但一邊是很深駁崁，另一邊是既有陡坡，當初規畫無法調整原跑道方向，才無法達到競賽型運動場成績計算，選擇原地改建就會受限。