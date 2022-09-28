「宜蘭嚴選優質米競賽」最終回 冬山稻農馬啓亮二度摘冠

「宜蘭嚴選優質米競賽」邁入第5屆，50位農民共襄盛舉，歷經田間檢查、農藥殘留檢驗等階段評選，19人進入今天在宜蘭縣農會舉辦最後一關的官能品評，7位稻米界專家品嘗評鑑。最終由冬山稻農56歲馬啓亮榮獲宜蘭嚴選米王殊榮，可獲30萬獎金，這是他第二度摘冠，縣長林姿妙頒獎表揚。

今天7位評審委員個個是專家，縣府農業處首度邀請全國唯一2位取得日本「米‧食味鑑定士」的簡碩宏、林定三，另邀請台大農藝學系副教授蔡育彰、中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福、農委會農糧署東區分署秘書劉向正、花蓮區農業改良場蘭陽分場長潘昶儒。

競賽最終回的官能品評，評審現場試吃，評鑑米飯外觀、氣味、口感、黏性、硬度等項目，評審團一致認為今年度參賽農友的稻米品質都相當優良，競爭激烈。結果出爐，冠軍冬山鄉農會馬啓亮、亞軍三星地區農會劉明全、季軍三星地區農會吳炎昌、最佳人氣獎宜蘭市農會楊來本。

冠軍馬啓亮是冬山鄉農會常務監事，種稻資歷逾30年，不吝分享米要種得好吃，關鍵在於環境、施肥量與其時間。他的8公頃稻田具有地理優勢，鄰近安農溪水源地，土壤下層是石且上層為土，灌溉排水佳，肥料選擇與施肥量多寡、時間點，都是成就香氣和飽滿與否的重點。

馬啓亮也說，栽種香米品種「高雄147」10多年，相當熟悉其習性，坦言種稻沒有商業機密，「每天觀察、細心照顧，就像照顧小孩一樣」，也會向專家請教精進。他5連霸台灣稻米達人鄉鎮賽冠軍，2019年入選全國十大好米、宜蘭嚴選優質米競賽冠軍，今年第二度再獲雙殊榮。