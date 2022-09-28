918震出危樓！Kolas批都更掛蛋 花蓮縣府：已核定30件重建

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka近日勤下鄉、關心地震災民，並發文指918地震全縣至少震出300戶危樓，但花蓮連續3年都更核定案掛蛋；縣府回應，截至目前已核定30件重建計畫，絕非掛蛋。

Kolas在臉書（Facebook）以「不想住危樓」為題貼文表示，「看看0206還有0918地震之後，房屋多處倒塌、崩壞，危樓不勝枚舉。沒想到根據內政部最新都市更新發展計畫，花蓮連續3年都更核定案掛蛋。」

Kolas表示，「據統計，花蓮全縣建物有約7.6萬件，屋齡達30年以上的建物約4.7萬件，約占全縣總建物的60%；花蓮在地震頻繁區，但花蓮縣政府並未替在地的建築業者、社區、飯店業者，為人民和業者提出友善雙贏的環境，白白浪費中央的資源。」

對此，花蓮縣政府發布新聞稿表示，對於花蓮縣連續3年都更案掛零之說，建設處特別澄清自危老條例發布實施後，即依據相關法令規定受理審查重建計畫，並積極於各鄉鎮市舉辦民眾說明會，截至目前已核定30件重建計畫，絕非所謂的掛蛋。

縣府建設處表示，政府推動都市更新案常受限於土地所有權人眾多、權利關係複雜、意見整合不易、對於都市更新期待落差或誘因不足等因素，致使無法有效整合推動都市更新，因此為「加速」都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物的重建，內政部於2017年5月10日發布施行「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，希望以更簡單快速流程，且透過容積獎勵、減免賦稅等誘因，提高所有權人重建意願，進而提升建築物安全。

建設處說明，一般人對於「都市更新」及「危老重建」常容易混淆，兩者其實有些不同，危老重建較無基地大小或戶數多寡的限制，只要是在都市計畫區內的合法建築物，經鑑定未達耐震標準，都可提出申請。

為加速推動危老重建計畫，縣府於2020年委託成立「危老重建輔導團」，除持續舉辦危老重建說明會、整合說明會外，並於2021年2月於縣內11個都市計畫區辦理專業人員培訓，開課說明相關規定、輔助內容、申請流程、案例分享及相關子法，並解說申請程序、重建計畫撰寫、銀行融資申辦、稅賦減免規定等。

縣府所委託的危老重建輔導團在辦理二期培訓課程，培訓近百名的種子推動師投入危老重建推動工作，希望加速推動。建設處指出，918震災較嚴重地區在花蓮縣南區玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉3鄉鎮，許多民房受災嚴重區域均位在都市計畫區外，而不論是危老重建計畫或都市更新，實施地區是針對都市計畫區內，對於都市計畫區外的老舊建築物則無法涵蓋。

為此，縣府向中央積極爭取老舊建物弱層耐震補強計畫的補助範圍能放寬到一般的透天式住宅，並且提高補助比例，尤其花蓮縣中南區鄉鎮許多區域不乏經濟弱勢家庭，且住宅形式多為透天式住宅，若能提高補助額度，並放寬補助範圍至透天住宅，對於花東地區民眾才是真正幫助。