快訊

瑞典防疫放生民眾有錯嗎？後疫情的台灣能從中學到什麼

現在買美元是韭菜嗎？ 網喊「要賠很難」：但不要作夢上35元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東縣府發放長者食農券 南迴鄉鎮只有大武之心南迴驛可換

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府表示，南迴鄉鎮長者可攜食農券至「大武之心南迴驛」內的「萬物糧倉台東嚴選」店家兌換農產商品。記者尤聰光／攝影
台東縣政府表示，南迴鄉鎮長者可攜食農券至「大武之心南迴驛」內的「萬物糧倉台東嚴選」店家兌換農產商品。記者尤聰光／攝影

台東縣政府為推動永續健康食農計畫，編預算印面額200元食農券，上周起發放全縣給65歲以上、近4萬名長者，鼓勵採購有機農產品，但縣府美意似乎對南迴偏鄉長者不便，有長者說「沒農會超市，也消費不到東西」。縣府表示，「大武之心南迴驛」可兌換農產商品。

農業處長許家豪說，已協調水保局及商家，南迴鄉鎮長者可攜食農券至「大武之心南迴驛」內的「萬物糧倉台東嚴選」店家兌換農產商品，同時在10月1日、2日及8日、9日共計4天，也可在南迴驛外的小農市集，兌換農產商品，歡迎長者多家利用選購。

縣府為推動永續健康食農計畫，結合九九重陽節，編預算印面額200元食農券，透過公開招標後，由縣農會整合台東各農會，讓65歲以上領到食農券長者，可到各農會所屬超市購買有機農產品。禮券限到農會超市購買有機農產品，認券不認人也不找零。

不過，看似對長者的貼心美意，卻讓沒有農會超市的偏遠包括達仁、大武及金峰等南迴鄉鎮帶來不便，若要兌換農產商品，最近就要到30公里的太麻里鄉，對老人家而言無疑是舟車勞頓，希望縣府能夠更便民一點，或是直接換成200元等值的農產品發放。

「領到禮券也沒農會超市換東西，很可惜。」達仁鄉陳姓長者說，剛從村幹事領到禮券本來很開心，一看是要到農會超市換，感覺就很不方便，因為最近農會超市要到太麻里，光車程要花半小時以上。另大武鄉張姓鄉民說，直接發商品比較實際，還要去兌換很麻煩。

台東縣政府為推動永續健康食農計畫，編預算印面額200元食農券，上周起發放全縣給65歲以上、近4萬名長者，鼓勵至農會超市採購有機農產品，但南迴偏鄉無農回超市兌換，長者直言不便。記者尤聰光／攝影
台東縣政府為推動永續健康食農計畫，編預算印面額200元食農券，上周起發放全縣給65歲以上、近4萬名長者，鼓勵至農會超市採購有機農產品，但南迴偏鄉無農回超市兌換，長者直言不便。記者尤聰光／攝影

農會 食農 禮券

延伸閱讀

規模比照高速公路休息站 台東最大休憩站「南迴驛」今試營運

台東南迴隱藏版絕殺景點曝光 遊客：像陶喆「沙灘」ＭＶ景

埔心農會開餐廳 巨峰葡萄新吃法開賣驚艷

公器私用？鄭運鵬造勢 藍質疑桃園農會發函動員

相關新聞

台東縣府發放長者食農券 南迴鄉鎮只有大武之心南迴驛可換

台東縣政府為推動永續健康食農計畫，編預算印面額200元食農券，上周起發放全縣給65歲以上、近4萬名長者，鼓勵採購有機農產...

強震遭重創 花蓮與慈濟簽救災備忘錄

918花東強震重創花蓮南區，至今仍有505戶家戶急需重建，為強化救災量能，花蓮縣長徐榛蔚與慈濟基金會執行長顏博文代表簽訂...

廣角鏡／南迴藝術季 「夏日轉場」曝光

台東2022南迴藝術季亮點多，位於大武鄉知名里程牌9420附近的隱藏版作品「夏日轉場」曝光。全長約120公尺步道從公路旁...

宜市清潔車洗車標案 藍疑一鳴翻版

宜蘭縣議會國民黨團昨天召開記者會，質疑宜蘭市公所環境維護標案廠商「全樂洗車企業社」，資本額僅3千元，卻能連4年得標，宛如...

南湖2山屋11月起整修 將增20床位

太魯閣國家公園南湖主線擁有壯麗圈谷山景，吸引許多山友造訪，不過沿線的雲稜山屋及南湖圈谷山屋床位長期不足，太魯閣國家公園管...

宜蘭議會開議 綠布條抗議惹不滿

宜蘭縣議會第19屆第8次定期會昨天下午開議，縣長林姿妙上午出席定期會開幕典禮時，民進黨團議員舉出「貪污縣長下台」、「反對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。