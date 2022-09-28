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台東縣府發放長者食農券 南迴鄉鎮只有大武之心南迴驛可換
台東縣政府為推動永續健康食農計畫，編預算印面額200元食農券，上周起發放全縣給65歲以上、近4萬名長者，鼓勵採購有機農產品，但縣府美意似乎對南迴偏鄉長者不便，有長者說「沒農會超市，也消費不到東西」。縣府表示，「大武之心南迴驛」可兌換農產商品。
農業處長許家豪說，已協調水保局及商家，南迴鄉鎮長者可攜食農券至「大武之心南迴驛」內的「萬物糧倉台東嚴選」店家兌換農產商品，同時在10月1日、2日及8日、9日共計4天，也可在南迴驛外的小農市集，兌換農產商品，歡迎長者多家利用選購。
縣府為推動永續健康食農計畫，結合九九重陽節，編預算印面額200元食農券，透過公開招標後，由縣農會整合台東各農會，讓65歲以上領到食農券長者，可到各農會所屬超市購買有機農產品。禮券限到農會超市購買有機農產品，認券不認人也不找零。
不過，看似對長者的貼心美意，卻讓沒有農會超市的偏遠包括達仁、大武及金峰等南迴鄉鎮帶來不便，若要兌換農產商品，最近就要到30公里的太麻里鄉，對老人家而言無疑是舟車勞頓，希望縣府能夠更便民一點，或是直接換成200元等值的農產品發放。
「領到禮券也沒農會超市換東西，很可惜。」達仁鄉陳姓長者說，剛從村幹事領到禮券本來很開心，一看是要到農會超市換，感覺就很不方便，因為最近農會超市要到太麻里，光車程要花半小時以上。另大武鄉張姓鄉民說，直接發商品比較實際，還要去兌換很麻煩。
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