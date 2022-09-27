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918強震重創花蓮 縣府與慈濟基金會簽MOU強化救災量能

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
918花東強震重創花蓮南區，至今仍有505戶家戶急需重建。圖／花蓮縣政府提供
918花東強震重創花蓮南區，至今仍有505戶家戶急需重建。圖／花蓮縣政府提供

918花東強震重創花蓮南區，至今仍有505戶家戶急需重建，為強化救災量能，花蓮縣政府今天與慈濟基金會簽訂合作備忘錄，由縣長徐榛蔚與慈濟基金會執行長顏博文代表簽訂MOU，台積電慈善基金會也到場見證，允諾全力協助救災工作。

徐榛蔚表示，強震後花蓮南區受創，到今日為止鑑定受災的民宅有505戶，感謝證嚴法師、慈濟基金會、台積電基金會對於花蓮震災的關懷，在最快的時間挺進災區，縣府持續積極搶修，並與兩個基金會全力投入災後復健，不會遺漏任何一戶，讓鄉親能夠盡快恢復正常生活。

顏博文指出，已前往訪視、場勘完成，包含屋況受創嚴重的紅單、黃單房屋，以及認養的學校，營建人員勘查、資料蒐集，會針對建築結構部分進行審慎評估，合作工班陸續也進駐到位。

顏博文表示，一般受創戶會跟台積電基金會合作，依照縣府建立區域分工；由於慈濟基金會原本就有關懷弱勢家庭，也會針對有需要關懷或是經濟補助者家訪，依照原來的慈善流程提供協助。

合作備忘錄內容包含為獨居長者及弱勢家庭居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等事項；為各級單位人員及社會大眾、機關團體和學校等，合作提供防救災教育訓練，建立具有調適減緩災難影響的永續性防災韌性社區等；於災害管理各階段，雙方於減少災害、災前整備、災中應變及災後復原等工作建立合作機制。

慈濟基金會表示，為讓災民早日重建家園，廣邀各縣市專業土木水電專長者報名參加，報名後會儘速聯繫安排到災區協助相關事宜。報名網路連結：https://reurl.cc/9pYy0V。

花蓮縣政府今天與慈濟基金會簽訂合作備忘錄，全力投入救災工作。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今天與慈濟基金會簽訂合作備忘錄，全力投入救災工作。圖／花蓮縣政府提供
為強化震後救災量能，花蓮縣政府今天與慈濟基金會簽訂合作備忘錄，由縣長徐榛蔚（右）與慈濟基金會執行長顏博文（左）代表簽訂。圖／慈濟基金會提供
為強化震後救災量能，花蓮縣政府今天與慈濟基金會簽訂合作備忘錄，由縣長徐榛蔚（右）與慈濟基金會執行長顏博文（左）代表簽訂。圖／慈濟基金會提供

慈濟 花蓮

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