快訊

英國王室公布「女王年輕時代肖像」 宣布哀悼期結束

孫協志怒槓金鐘！列4大疑點砲轟「為何如此草率」 三立回應了

蔡適應籲增警消津貼 林右昌：不能一國多制

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市議員鄭文婷今天在總質詢時建議市長，讓基隆可以比照雙北加領繁重加給。圖／翻攝議會直播畫面
市議員鄭文婷今天在總質詢時建議市長，讓基隆可以比照雙北加領繁重加給。圖／翻攝議會直播畫面

民進黨基隆市長參選人蔡適應日前提出政見，上任後他將盤點市府財政狀況，並適當研擬警消「港都津貼」，並向中央爭取核定，讓北北基桃警消待遇拉近。不過，今天市長林右昌面對議員質詢時表示，要從整個行政區劃來解決，如果只有基隆去跟雙北來比擬的話，會引起全國非六都很大的問題和困擾，不能一國兩制或一國多制。他主張台灣行政體制不要分六都、非六都，未來要從根源上去解決。

民進黨基隆市長參選人蔡適應日前提出政見，上任後他將盤點市府財政狀況，並適當研擬津貼並向中央爭取核定，讓北北基桃警消待遇拉近。

民進黨市議員鄭文婷今天在總質詢時建議林右昌，讓基隆可比照雙北加領繁重加給。鄭文婷表示，警察有警勤加給表，直轄市可視警察繁重的程度，自籌經費加給，基隆等非六都就不能支領，員警士氣低落，因為做再多都沒有用。

鄭文婷說，基隆市警察勤務繁重程度絕不輸雙北，但因法令限制，卻不能領加給，打擊基層員警士氣，同工不同酬，她建議向行政院爭取修法，讓基隆員警可比照雙北加領繁重加給。

林右昌說，這個問題沒有那麼簡單，牽涉複雜，涉及六都和非六都整體體制問題，要從整個行政區劃來解決，如果只有基隆比照雙北，會引六都之外其他縣市很大的問題和困擾。

林右昌表示，他個人認為，有關薪資等的課題，要全國一體適用，最好不要一國兩制或一國多制，會造成體制上的混亂，如果要解決這個問題，要從根源上去解決六都和非六都體制的差異。

林右昌 警察

延伸閱讀

影／林右昌跨區彰化輔選 與黃秀芳坐小火車對談都市美學

延續林右昌8年執政好成績 蔡適應：絕不讓基隆走回頭路

謝國樑嗆林右昌要內閣改組好位置 應為基捷向市民道歉

【即時短評】林右昌批芭樂票 反被譏基捷太陽餅沒太陽

相關新聞

水源不見？台東池上溼地疑震後水位下降乾枯 居民憂生態衝擊

台東918地震後傳出花東地區地下水源下降，池上鄉興富溼地疑水源不見，這幾天出現乾枯。當地居民與生態工作者憂心溼地生態受影...

拚25年還清貸款強震又回到原點 一家人住帳篷9天

台東縣鹿野鄉知名餐廳，受到2次強震，餐廳牆柱下陷，屋內結構扭曲變形，去年才還清餐廳貸款，不知道下一步該如何，一家人住帳篷...

蔡適應籲增警消津貼 林右昌：不能一國多制

民進黨基隆市長參選人蔡適應日前提出政見，上任後他將盤點市府財政狀況，並適當研擬警消「港都津貼」，並向中央爭取核定，讓北北...

台東非都震災戶不符補助規範 縣長饒慶鈴爭取修正

台東917、918強震造成多處民宅受損，縣長饒慶鈴今下午由鹿野鄉長李國強陪同，會勘震災造成住家梁柱歪斜，只能住帳篷陳姓住...

洗車標案遭疑「一鳴企業社」翻版 宜蘭市公所：過程合法

宜蘭縣議會國民黨團今天召開記者會，質疑宜蘭市公所標案廠商「全樂洗車企業社」，資本額3000元卻能連4年得標，不禁啟人疑竇...

朱銘「紳士」下月重返國門廣場 基隆城博會佳評後再現

今年6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出佳評如潮，民眾期盼能再現，經市府努力爭取與協調後，確定於10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。