蔡適應籲增警消津貼 林右昌：不能一國多制

民進黨基隆市長參選人蔡適應日前提出政見，上任後他將盤點市府財政狀況，並適當研擬警消「港都津貼」，並向中央爭取核定，讓北北基桃警消待遇拉近。不過，今天市長林右昌面對議員質詢時表示，要從整個行政區劃來解決，如果只有基隆去跟雙北來比擬的話，會引起全國非六都很大的問題和困擾，不能一國兩制或一國多制。他主張台灣行政體制不要分六都、非六都，未來要從根源上去解決。

民進黨基隆市長參選人蔡適應日前提出政見，上任後他將盤點市府財政狀況，並適當研擬津貼並向中央爭取核定，讓北北基桃警消待遇拉近。

民進黨市議員鄭文婷今天在總質詢時建議林右昌，讓基隆可比照雙北加領繁重加給。鄭文婷表示，警察有警勤加給表，直轄市可視警察繁重的程度，自籌經費加給，基隆等非六都就不能支領，員警士氣低落，因為做再多都沒有用。

鄭文婷說，基隆市警察勤務繁重程度絕不輸雙北，但因法令限制，卻不能領加給，打擊基層員警士氣，同工不同酬，她建議向行政院爭取修法，讓基隆員警可比照雙北加領繁重加給。

林右昌說，這個問題沒有那麼簡單，牽涉複雜，涉及六都和非六都整體體制問題，要從整個行政區劃來解決，如果只有基隆比照雙北，會引六都之外其他縣市很大的問題和困擾。

林右昌表示，他個人認為，有關薪資等的課題，要全國一體適用，最好不要一國兩制或一國多制，會造成體制上的混亂，如果要解決這個問題，要從根源上去解決六都和非六都體制的差異。