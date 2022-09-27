水源不見？台東池上溼地疑震後水位下降乾枯 居民憂生態
台東918地震後傳出花東地區地下水源下降，池上鄉興富溼地疑水源不見，這幾天出現乾枯。當地居民與生態工作者憂心溼地生態受影響。林務局台東林區管理處表示，已展開跨單位研商，將設法維持溼地功能。
台東林管處表示，近2年觀察，受氣候影響興富溼地確實呈現乾旱狀態，但918地震後，溼地水位有明顯下降，不排除地層有錯動因而影響地下水，這部分仍需要地質專家進一步調查鑑定。
池上鄉興富溼地是台東林管處與池上鄉富興社區共同維護管理，不過，918地震後發現溼地水位明顯下降，溼地已開始呈現乾枯，居民與生態工作者憂心溼地生態受到影響，籲請相關單位重視。
生態工作者林耿弘說，興富溼地有原生種菊池氏細鯽及赤箭莎、克拉莎植物，更是許多鳥禽的棲息地，若水源持續消失，這對生態有很大衝擊。另當地居民擔心說，不僅溼地受影響，連帶可能影響附近稻田。
台東林管處表示，目前已展開跨單位研商，包括水利署農田水利會、第八河川局、縣府、池上鄉公所及富興社區共同討論，設法導引水源維持溼地功能。
另縣府表示，太麻里鄉金崙溫泉地區今年7月初也曾發生地下水位下降的情形，經專家學者推測可能淺層地震連帶影響導致，不過，地下水位在月底就回升近原高度，池上鄉興富溼地是否是相同情況，會協助公所來查明原因。
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