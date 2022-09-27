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強震過後濕地水消失 乾溪卻湧出清澈流水

中央社／ 台東縣27日電

台東強震後改變地景，池上鄉一處溼地的水突然消失，附近農田灌溉井水位下降；不過在延平鄉武陵村一條長年沒水的乾溪卻忽然出現清澈的流水。

花蓮、台東9月17、18日發生強震，花東縱谷橋梁、民宅受損，許多地表上的自然景觀也受到影響改變。台東縣池上鄉富興村農民發現灌溉井水位下降，甚至抽不到水，20幾公頃水稻田受影響。二期稻即將收成，農民擔心沒水灌溉會造成稻米「空包彈」。

陳姓農民告訴中央社記者，富興村這20幾公頃農田在農田水利署灌溉區域外，沒有水權無法取得灌溉水，因此農民都得仰賴天然湧泉的水或是抽地下水來灌溉稻作。但大地震後，水井的水位突然下降抽不到水。

附近的「富興濕地」也在地震後水源一夕消失，只留下一個角落還有些許積水，成魚群躲避的場所。當地江姓居民說，強震之前濕地還有大概30公分深的水，這幾天就沒了，造成一些魚群死亡。

不過，延平鄉武陵部落山區一條野溪，原本只在颱風過後才會有暴漲溪水，平日都是乾的，地震後忽然出現溪水，附近民眾嘖嘖稱奇。

「幾乎沒看過那條溪有水」當地邱姓民眾說，這幾年沒颱風，這條小溪已經好幾年沒流水了，今年初至地震前完全都是乾的，沒想到地震後竟然出現流水，水量還很大且清澈，不像是颱風後暴漲的混濁溪水。

另外，公民記者洪春景也表示，住家附近原本乾枯的山壁也再度流出水來。

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