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台東非都震災戶不符補助規範 縣長饒慶鈴爭取修正

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左三），鹿野鄉長李國強（右一），致贈慰問金給黃姓震災戶。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（左三），鹿野鄉長李國強（右一），致贈慰問金給黃姓震災戶。記者卜敏正／攝影

台東917、918強震造成多處民宅受損，縣長饒慶鈴今下午由鹿野鄉長李國強陪同，會勘震災造成住家梁柱歪斜，只能住帳篷陳姓住戶，以及住台東戒治所上方黃姓住戶民宅旁邊坡坍方，除致贈慰問金也認為目前中央災後救助條例，無法幫助台東震災戶，將爭取修改以符合地方需求。

饒慶鈴表示，陳姓住戶經營的餐廳為獨棟農舍受損嚴重，雖列為紅色危險建築，但卻不符合中央震災後耐震補強補助規定。

建設處長許瑞貴說明，依營建署「耐震補強補助要點」規範，震災戶必須位於都市計畫區，其次是集合式住宅，第三就是危險建築除補強外，拆掉重建並無法補償，依中央補償辦法台東許多鄉村建築都不符合資格，縣府將向中央爭取調整，讓台東災民也適用。

饒慶鈴指出，今年313地震後就發現，台東受災住戶不符合中央補助規範，結果這次地震，造成許多原受災住戶更嚴重災損，台東這麼多非都、非集合住宅地區都需要幫助，甚至需要拆掉重建，但卻不符中央規範，這部分一定要修正。

災民陳秀盈說，他們家的餐廳梁柱都已經歪斜、龜裂，家人都不敢回家睡覺，現在只能在屋外搭帳篷，希望政府能夠幫忙。

另住台東戒治所上方約30公尺山坡地的黃姓住戶說，917第一次地震後，位坡地上的倉庫、蘭花室已龜裂，隔天918地震時倉庫、蘭花室及周邊大樹全部崩塌，住家前方建物丶樹木完全清空，真的太可怕，至今心有餘悸、也睡不安穩。

台東縣長饒慶鈴（左三），鹿野鄉長李國強（右二），致贈慰問金給陳姓受災戶。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（左三），鹿野鄉長李國強（右二），致贈慰問金給陳姓受災戶。記者卜敏正／攝影
鹿野黃姓住戶家前山坡池崩塌，縣長饒慶鈴表示將爭取中央協助補助。記者卜敏正／攝影
鹿野黃姓住戶家前山坡池崩塌，縣長饒慶鈴表示將爭取中央協助補助。記者卜敏正／攝影
鹿野陳姓住戶家位於農地、非都市計畫區，住家梁柱嚴重龜裂，縣長饒慶鈴表示將爭取中央協助。記者卜敏正／攝影
鹿野陳姓住戶家位於農地、非都市計畫區，住家梁柱嚴重龜裂，縣長饒慶鈴表示將爭取中央協助。記者卜敏正／攝影

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