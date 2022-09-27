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拚25年還清貸款強震又回到原點 一家人住帳篷9天

中央社／ 台東縣27日電
台東縣鹿野鄉餐廳「咊咊叫」受到地震影響，餐廳傾斜無法住人，一家4人只能搭帳篷住在屋外。中央社
台東縣鹿野鄉餐廳「咊咊叫」受到地震影響，餐廳傾斜無法住人，一家4人只能搭帳篷住在屋外。中央社

台東縣鹿野鄉知名餐廳，受到2次強震，餐廳牆柱下陷，屋內結構扭曲變形，去年才還清餐廳貸款，不知道下一步該如何，一家人住帳篷第9天。

鹿野鄉台9線旁知名餐廳「咊咊叫」這幾天吸引遊客好奇停下來問屋主，是房子傾斜還是馬路不平。地震第9天，因餐廳傾斜無法住人，一家4人搭帳篷住屋外。

屋主的女兒今天陳秀盈告訴中央社記者，第一次地震發生時她剛好在廚房嚇得跪在地上，接著聽到玻璃破裂聲音，陷入恐慌中，趕緊爬起來搖搖晃晃衝到外面，屋外北邊的山凹處出現光圈，她直覺是地震引起的光；一家人整晚不敢進屋，屋內的柱子明顯下陷、龜裂；第2天強震，餐廳往東邊傾斜。

陳秀盈說，地震後她和父親、哥哥、弟弟一家4口在屋外搭帳篷，鄉公所曾詢問是否要安置，但是餐廳的門窗扭曲變形無法關，裡面還有很多貴重東西，只能搭帳篷守在屋外，白天熱、晚上涼，家人都感冒了。

她說，26年前父親帶著家人到台東鹿野鄉買地開了這家餐廳，好不容易去年還清貸款卻碰上疫情，當時家人討論，貸款繳清了比較沒壓力，且這幾年父親和她身體都有病痛，乾脆先休息停業至今，沒想又碰到地震。

陳秀盈說，餐廳已傾斜，柱子下陷，「大家看了都說無法再住了」，沒想到一家人拚了20幾年又回到原點，「是否拆除重蓋？再貸款拚20年? 」一家人不知道下一步要怎麼走。

台東縣政府秘書長盧協昌接受中央社記者訪問表示，縣市政府沒有所謂的重建補助款，縣政府會儘量想辦看是否能和花蓮一樣爭取房屋重建專案補助或救助，這部分都牽涉到中央的法規，明天內政部人員會到台東，縣政府會爭取。

台東縣鹿野鄉餐廳「咊咊叫」受地震影響，餐廳牆柱下陷，屋內結構扭曲變形，一家人只能搭帳篷守在屋外。中央社
台東縣鹿野鄉餐廳「咊咊叫」受地震影響，餐廳牆柱下陷，屋內結構扭曲變形，一家人只能搭帳篷守在屋外。中央社

餐廳 地震 台東

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