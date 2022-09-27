拚25年還清貸款強震又回到原點 一家人住帳篷9天

台東縣鹿野鄉知名餐廳，受到2次強震，餐廳牆柱下陷，屋內結構扭曲變形，去年才還清餐廳貸款，不知道下一步該如何，一家人住帳篷第9天。

鹿野鄉台9線旁知名餐廳「咊咊叫」這幾天吸引遊客好奇停下來問屋主，是房子傾斜還是馬路不平。地震第9天，因餐廳傾斜無法住人，一家4人搭帳篷住屋外。

屋主的女兒今天陳秀盈告訴中央社記者，第一次地震發生時她剛好在廚房嚇得跪在地上，接著聽到玻璃破裂聲音，陷入恐慌中，趕緊爬起來搖搖晃晃衝到外面，屋外北邊的山凹處出現光圈，她直覺是地震引起的光；一家人整晚不敢進屋，屋內的柱子明顯下陷、龜裂；第2天強震，餐廳往東邊傾斜。

陳秀盈說，地震後她和父親、哥哥、弟弟一家4口在屋外搭帳篷，鄉公所曾詢問是否要安置，但是餐廳的門窗扭曲變形無法關，裡面還有很多貴重東西，只能搭帳篷守在屋外，白天熱、晚上涼，家人都感冒了。

她說，26年前父親帶著家人到台東鹿野鄉買地開了這家餐廳，好不容易去年還清貸款卻碰上疫情，當時家人討論，貸款繳清了比較沒壓力，且這幾年父親和她身體都有病痛，乾脆先休息停業至今，沒想又碰到地震。

陳秀盈說，餐廳已傾斜，柱子下陷，「大家看了都說無法再住了」，沒想到一家人拚了20幾年又回到原點，「是否拆除重蓋？再貸款拚20年? 」一家人不知道下一步要怎麼走。