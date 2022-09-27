洗車標案遭疑「一鳴企業社」翻版 宜蘭市公所：過程合法

宜蘭縣議會國民黨團今天召開記者會，質疑宜蘭市公所標案廠商「全樂洗車企業社」，資本額3000元卻能連4年得標，不禁啟人疑竇，宛如「一鳴企業社」翻版。宜蘭市公所回應，該洗車店家在地經營逾20年，所提供服務符合需求與標準，整個過程合法、可受公評。

宜蘭市公所「宜蘭河濱公園場域環境維護及各項設施新作修繕搶災及營運方向測試等工作」標案，藍營上個月質疑連6年都由同家廠商「一鳴企業社」獨得，成效不彰且屢遭投訴，歷任負責人與宜蘭市民代表會主席林智勇關係匪淺，懷疑有「門神」幫廠商量身打造標案。

國民黨議員黃琤婷、陳鴻禧、楊弘旻、林義剛、林騰煌，今天再爆「一名『金』人」PART2」，「宜蘭市公所清潔車輛租用高壓洗車設備暨車輛清潔委外勞務採購案」，公所2019年5月起租用高壓洗車設備，委外辦理清潔隊車輛的清潔事宜。

議員黃琤婷說，該標案由資本額少的全樂洗車企業社得標，它不單只投宜蘭市公所的標案，連4年都是其得標且無人競爭，模式猶如一鳴企業社，直呼「換湯不換藥」，不合常理的標案若說沒門神，實在讓人難以置信。此外，負責人劉弘偉與主席林智勇關係匪淺，洗車人員之一也是林的親戚。

議員楊弘旻表示，同家廠商連年得標不打緊，今年選舉年，決標金額卻從先前295萬元，銳減剩188萬元，「現在是車變少或人變少？車子變得較乾淨？」更嗆民進黨今早舉牌舉錯地方，應該要去市公所。議員林義剛也說，金額落差太大有貓膩，請民進黨提出勇氣去檢驗江聰淵。

國民黨團就問，資本額3000元的企業社如何負擔數10萬元的洗車設備，採購金額近300萬元是否有浮編預算之嫌，諷刺財務槓桿達到1000倍令人佩服，好奇誰是該企業設的支點、門神。

宜蘭市公所主秘楊秀川回應，宜蘭市57輛清運車輛是全縣最多的鄉鎮市，為讓清潔隊出勤前、清運後都能維持車輛乾淨美觀，2019年辦理勞務採購招標，租用高壓清洗設備，廠商要購置機器、安裝妥善，供市公所使用。招標過程、訂定標價、評估需求、評選過程，都經合法程序完成，可受公評。