花蓮環保局與慈濟訂餐平台合作 使用環保餐具減碳排放
慈濟基金會與慈濟科技大學推廣環保餐盒與蔬食，創立「VO2蔬氧訂餐平台 」，減少碳排放與一般垃圾。花蓮縣環保局與該訂餐平台合作，試辦每周二新增縣府為取餐點，吸引300多筆訂單，未來希望增加更多取餐點，讓其他局處人員、民眾訂購，讓環保理念在生活中落實。
環保局廢棄物管理科長張華砡指出，通常1份餐點使用塑膠袋、紙容器、塑膠湯匙等一次性餐具，用完就丟棄非常浪費，而環保餐具平均減少約800克碳排放量，需要大眾共同響應。
「VO2蔬氧訂餐平台」結合花蓮在地20多家蔬食餐廳，並使用環保餐具，供慈濟學校師生與慈濟醫院醫護預訂午晚餐，取餐地點有限。環保局得知後，便與慈濟洽談，決定每周二接受縣府員工訂單，由慈科大員工中午送到縣府，待大家食用完畢後，再拿回餐具清洗。
由於取餐地點僅限於縣府、慈濟大學、慈濟醫院與靜思堂等，辦公廳舍不在縣府附近的環保局、衛生局、文化局等人員想訂購，只能到縣府取餐，張華砡說，未來希望取餐點能巡迴在各局處，讓縣府的每位員工都有機會為環保盡一分心力。
另外，環保局與縣內逾20間自助餐廳及便當業者合作，訂餐時請業者將食物裝進由環保局提供的環保餐具，食用完畢後再請業者收回，並依環保署指引清洗，減少使用一次性餐具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言