花蓮環保局與慈濟訂餐平台合作 使用環保餐具減碳排放

慈濟基金會與慈濟科技大學推廣環保餐盒與蔬食，創立「VO2蔬氧訂餐平台 」，減少碳排放與一般垃圾。花蓮縣環保局與該訂餐平台合作，試辦每周二新增縣府為取餐點，吸引300多筆訂單，未來希望增加更多取餐點，讓其他局處人員、民眾訂購，讓環保理念在生活中落實。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，通常1份餐點使用塑膠袋、紙容器、塑膠湯匙等一次性餐具，用完就丟棄非常浪費，而環保餐具平均減少約800克碳排放量，需要大眾共同響應。

「VO2蔬氧訂餐平台」結合花蓮在地20多家蔬食餐廳，並使用環保餐具，供慈濟學校師生與慈濟醫院醫護預訂午晚餐，取餐地點有限。環保局得知後，便與慈濟洽談，決定每周二接受縣府員工訂單，由慈科大員工中午送到縣府，待大家食用完畢後，再拿回餐具清洗。

由於取餐地點僅限於縣府、慈濟大學、慈濟醫院與靜思堂等，辦公廳舍不在縣府附近的環保局、衛生局、文化局等人員想訂購，只能到縣府取餐，張華砡說，未來希望取餐點能巡迴在各局處，讓縣府的每位員工都有機會為環保盡一分心力。