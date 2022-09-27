快訊

立委指府院介入鏡電視申照 總統府回應了

長榮弟弟派同盟生變 鄭深池聲明看出關鍵就在「他」

府院遭爆介入鏡電視案？陳椒華「邀蘇貞昌對賭」：歡迎提告鑑定錄音檔

花蓮環保局與慈濟訂餐平台合作 使用環保餐具減碳排放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
慈濟訂餐平台結合在地20多家蔬食餐廳，並使用環保餐具，每周二接受縣府員工訂單，由慈科大員工中午送到縣府。記者王思慧／攝影
慈濟訂餐平台結合在地20多家蔬食餐廳，並使用環保餐具，每周二接受縣府員工訂單，由慈科大員工中午送到縣府。記者王思慧／攝影

慈濟基金會與慈濟科技大學推廣環保餐盒與蔬食，創立「VO2蔬氧訂餐平台 」，減少碳排放與一般垃圾。花蓮縣環保局與該訂餐平台合作，試辦每周二新增縣府為取餐點，吸引300多筆訂單，未來希望增加更多取餐點，讓其他局處人員、民眾訂購，讓環保理念在生活中落實。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，通常1份餐點使用塑膠袋、紙容器、塑膠湯匙等一次性餐具，用完就丟棄非常浪費，而環保餐具平均減少約800克碳排放量，需要大眾共同響應。

「VO2蔬氧訂餐平台」結合花蓮在地20多家蔬食餐廳，並使用環保餐具，供慈濟學校師生與慈濟醫院醫護預訂午晚餐，取餐地點有限。環保局得知後，便與慈濟洽談，決定每周二接受縣府員工訂單，由慈科大員工中午送到縣府，待大家食用完畢後，再拿回餐具清洗。

由於取餐地點僅限於縣府、慈濟大學、慈濟醫院與靜思堂等，辦公廳舍不在縣府附近的環保局、衛生局、文化局等人員想訂購，只能到縣府取餐，張華砡說，未來希望取餐點能巡迴在各局處，讓縣府的每位員工都有機會為環保盡一分心力。

另外，環保局與縣內逾20間自助餐廳及便當業者合作，訂餐時請業者將食物裝進由環保局提供的環保餐具，食用完畢後再請業者收回，並依環保署指引清洗，減少使用一次性餐具。

慈濟基金會與慈濟科技大學推廣環保餐盒與蔬食，創立「VO2蔬氧訂餐平台 」，減少碳排放與一般垃圾。記者王思慧／攝影
慈濟基金會與慈濟科技大學推廣環保餐盒與蔬食，創立「VO2蔬氧訂餐平台 」，減少碳排放與一般垃圾。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局與慈濟基金會「VO2蔬氧訂餐平台 」訂餐平台合作，試辦每周二新增縣府為取餐點，吸引300多筆訂單。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局與慈濟基金會「VO2蔬氧訂餐平台 」訂餐平台合作，試辦每周二新增縣府為取餐點，吸引300多筆訂單。記者王思慧／攝影

慈濟 餐具 餐廳

延伸閱讀

妥瑞症孩子治療新選擇 大林慈濟中醫師減緩患者症狀

南市環局大利多 廚餘肥料尚好肥散裝5折大回饋

從沒遇過！百萬進口車停沙灘3個月 花蓮人諷「最有價值海廢」

震後搶修 花蓮佐倉等5條步道9月27日開放

相關新聞

花蓮環保局與慈濟訂餐平台合作 使用環保餐具減碳排放

慈濟基金會與慈濟科技大學推廣環保餐盒與蔬食，創立「VO2蔬氧訂餐平台 」，減少碳排放與一般垃圾。花蓮縣環保局與該訂餐平台...

朱銘「紳士」下月重返國門廣場 基隆城博會佳評後再現

今年6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出佳評如潮，民眾期盼能再現，經市府努力爭取與協調後，確定於10月...

台東托育費明年7月前不調漲 第二胎還要加碼補助

本報日前報導，中央推動「0至6歲國家一起養」政策，上月起補助調高準公托補助1500元，但台北、新北、桃園和台南以原物料大...

花蓮太管處規畫整修南湖2山屋 預計各增加10床位

太魯閣國家公園南湖主線擁有壯麗圈谷山景，吸引許多山友造訪，不過沿線的雲稜山屋及南湖圈谷山屋床位長期不足，太魯閣國家公園管...

規模比照高速公路休息站 台東最大休憩站「南迴驛」今試營運

台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」今起試營運，預計下月8日開幕。規模比照高速公路休息站，不僅提...

孝三路小吃台北飄香…基隆城隍廟美食祭 30日前進立院

基隆護國城隍廟9月30日將前進立法院，邀請城隍廟周邊的知名小吃業者辦美食祭，行銷基隆美食。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。