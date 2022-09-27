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創蘭陵王「手掌心」3億次聆聽 V.K克返鄉基隆辦演奏會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
創蘭陵王「手掌心」3億次聆聽，V.K克返鄉基隆辦演奏會。圖／基隆市政府提供
創蘭陵王「手掌心」3億次聆聽，V.K克返鄉基隆辦演奏會。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今年邁入第8年「向大師致敬」，特邀亞洲人氣流行鋼琴大師V.K克，回鄉基隆舉行「V.K克 X《水之形》演奏會」，結合基隆境內豐沛水意象，與大眾互動對話，樂音融入港都，10月1日起跑，其中V.K克演奏會在10月15日舉行。

副市長林永發今天在市務會報後記者會表示，市府每年舉辦「向大師致敬」系列活動，今年是第八年，歷年邀請馬水龍、林麗珍、葉俊麟、廖瓊枝、林秀偉、吳天章、周美玲，今年特邀亞洲人氣王V.K克返鄉，安排一系列活動。

文化局副局長李添慶提到，此次由亞洲人氣流行鋼琴大師V.K克擔綱演出，以浪漫魔幻、無法定義風格的鋼琴創作曲，受到樂迷廣大喜愛。作品曾風行紅極一時「無名小站」網站，是眾多六七年級生的共同回憶殺。

V.K克創作專輯，曾榮登日本網路演奏音樂類排行冠軍，橫跨電視、電影、電玩、廣告與唱片領域，最為人熟知，即為經典古裝電視劇「蘭陵王」片尾曲「手掌心」，創下驚人3億次聆聽數，並以電視劇「幻城」配樂入圍第28屆金曲獎。

除了專場演出音樂會，《水之形》還特別舉辦「作曲配樂大師講座」，由V.K克現身開講，分享豐富音樂創作、製作經驗。

李添慶指出，本次亦與國立海洋科技博物館跨界合作，「潮境智能海洋館—期間限定音樂體驗」更是一大亮點，由V.K克親自操刀，期間限定專屬音樂，讓參觀者沈浸在被音樂包圍的環境裡，體驗不同過往的參觀感受。

10月15日「V.K克X《水之形》演奏會」，將精心帶來眾多經典動聽作品，與優秀音樂家們共同精湛演繹外，獨家首演由V.K克為《水之形》創作的主題活動曲，活動詳情可至基隆市文化局粉絲專頁、表演藝術官網關注相關訊息。

創蘭陵王「手掌心」3億次聆聽，V.K克返鄉基隆辦演奏會。圖／基隆市政府提供
創蘭陵王「手掌心」3億次聆聽，V.K克返鄉基隆辦演奏會。圖／基隆市政府提供
創蘭陵王「手掌心」3億次聆聽，V.K克返鄉基隆辦演奏會。圖／基隆市政府提供
創蘭陵王「手掌心」3億次聆聽，V.K克返鄉基隆辦演奏會。圖／基隆市政府提供

基隆 文化局

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