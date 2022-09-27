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朱銘「紳士」下月重返國門廣場 基隆城博會佳評後再現

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
朱銘「紳士」下月重返國門廣場，基隆城博會佳評後再現。記者游明煌／攝影
朱銘「紳士」下月重返國門廣場，基隆城博會佳評後再現。記者游明煌／攝影

今年6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出佳評如潮，民眾期盼能再現，經市府努力爭取與協調後，確定於10月7日再次回到國門廣展出1年。同步推動藝術向下扎根，基隆國中小及幼兒園師生，1年內不限次數到朱銘美術館參觀。

「人間系列－紳士」展，每位紳士的身材，身上的彩繪都不同，藝術家還以衣服的領帶、圍巾和領結等小飾品來區別，臉部五官雖以非常簡單的方式處理，但仍可看出每位紳士各自不同的表情。紳士造型雕塑，融入「雨都」情境，雖僅展出10天很受歡迎，吸引很多遊客拍照打卡，不少基隆人希望留下永存，但已先撤回美術館。

市長林右昌表示，朱銘老師紳士展推出以來，四方遊客與在地民眾都反映相當喜歡，市府與美術館特別研議此次合作，以借展的方式將作品再次帶回國門廣場。搭配學校師生可在1年内不限次數参訪美術館的方案，將藝術教育向下扎根，也同步提升城市空間美學，意義非凡且無價。

市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯說，基隆的國門廣是台灣的起點意象，而此次紳士們重回基隆國門是這趟旅程的起點，未來將會安排紳士到基隆不同的景點旅行，提升觀光效益。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，紳士系列作品在城博會期間，為經過國門廣場的人們心中點燃對藝術的熱情之火，為回應民眾的股殷期盼，市府與美術館合力促成此次城市美學與藝術教育扎的行動，讓11個紳士重返基隆。

賴素鈴說，美術館樂意提供基隆市學童優質的藝術教育資源，讓基隆市國中、小學校及幼兒園的師生，以更直接的方式親近藝術，期待藝術的種子落在小朋友的心中，激發孩子們的創意能量，培育更多基隆在地優質的美學人才。

朱銘「紳士」下月重返國門廣場，基隆城博會佳評後再現。記者游明煌／攝影
朱銘「紳士」下月重返國門廣場，基隆城博會佳評後再現。記者游明煌／攝影
朱銘「紳士」下月重返國門廣場，基隆城博會佳評後再現。記者游明煌／攝影
朱銘「紳士」下月重返國門廣場，基隆城博會佳評後再現。記者游明煌／攝影

基隆 美術館 幼兒園 林右昌

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