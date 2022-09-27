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台東戒治所邊坡百公尺坍方 大雨沖刷恐災情擴大

中央社／ 台東縣27日電

台東強震造成鹿野鄉法務部台東戒治所逾百公尺長邊坡坍方，高度約20公尺，地方憂心遇大雨沖刷威脅戒治所和民宅安全。

今天上午立法委員劉櫂豪鹿野鄉服務處主任王慶豐邀請國有財產署、水土保持局及鹿野鄉長李國強和鄉代會主席李維順一同前往會勘。

「真的很恐怖，已經地震好幾天了，每天晚上睡覺都是很害怕，有睡跟沒睡一樣」住在鹿野鄉法務部台東戒治所旁的黃姓婦人回憶17、18日2次強震還心有餘悸。

黃姓婦人的家位在戒治所邊坡上方和舊台9線間，附近有6戶人家。黃婦表示，17日晚上第1次強震，邊坡坍方，原本在她住家旁的樹木下滑20公尺深，落在戒治所內「我的樹變成戒治所的」但這些樹竟然還奇蹟活著；18日地震她家的倉庫也掉落到戒治所內。

黃婦說，這幾天都睡得不安穩，擔心餘震和大雨，邊坡會繼續坍方，最後整棟房子跟著掉落到戒治所。邊坡只要再出現餘震或是大雨沖刷，就會再度坍方，威脅到邊坡上方的6戶住家，如果有大石頭滾下，會砸到戒治所的房舍和辦公室，因此有迫切性處理。

李國強和李維順表示，邊坡上的住家每天都心驚膽跳，如願意先撤離，鄉公所和縣政府可以協助，人的安全第一優先防範。再者，是否能將邊坡先蓋帆布防止雨水沖刷，後續的房子或是邊坡整治問題，再和各單位研究更好的方式處理。

國有財產署人員表示，滑落的土地屬於國有財產局，約100公尺長，4至5米寬，緊急處置蓋帆布部分拜託鄉公所或縣政府協助，後面的邊坡整治工程，經鄉公所查估後，由國有財產署和水保局協助，也建議人員先撤離。

強震 台東 法務部

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