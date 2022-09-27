太管處規畫整修南湖2山屋 預計各增加10床位

太魯閣國家公園南湖主線擁有壯麗圈谷山景，吸引許多山友造訪，不過沿線的雲稜山屋及南湖圈谷山屋床位長期不足，太魯閣國家公園管理處自11月1日起整修，規畫每間山屋預計增加10個床位，並補強沿線步道設施，工程預估明年完成。

太管處遊憩服務課長聶士詔表示，雲稜山屋、南湖圈谷山屋建造與使用超過10年且床位不足，決定將山屋裡的廚房空間整建為床位，2間山屋預計各增加10個床位。

聶士詔說，2座山屋的廚房鄰近床位，有些山友清晨出發，使用廚具常發出聲音干擾其他山友，因此將廚房移出至山屋旁邊的獨立空間；同時整理一旁的生態廁所，改善環境衛生。

聶士詔指出，雲稜山屋改善作業現採人工搬運方式，並先啟動興建生態廁所；而南湖圈谷山屋因地處高山，需請空勤總隊協助，預計明年執行。

太管處表示，雲稜山屋整建作業包含右側住宿區10個床位、廚房及大門玄關，12月1日後將暫停山屋右側住宿區10個床位申請，預定明年3月底完工；南湖圈谷生態廁所興建作業則將在11月1日至20日，屆時山屋內公用背包放置區將暫停使用，工程如受天候影響延長或改變施工期間，將另行公布。

另外，太管處一併整修南湖主線步道設施，包含沿線里程牌、標示牌，補強危險路段踏階，穩定五岩峰斷崖上的岩釘及拉繩等設施，請山友配合管制措施。