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高速公路規模的台東最大休憩站「南迴驛」今試營運！
台東縣政府投入3.1億元打造全縣最大休憩站「大武之心南迴驛」今起試營運，預計下月8日開幕。規模比照高速公路休息站，不僅提供在地就業機會，將帶動南迴觀光及商業發展。
「空間好大喔！裡面東西又多。」遊客說，車子開進停車場就好像開進高速公路的休息站，台東南迴公路想不到有這樣規模的休息站，裡頭賣的東西很豐富，旁邊視野環境又好又舒服。
座落在大武鄉尚武漁港旁的「大武之心南迴驛」，總面積達33947.5平方公尺，1、2層建物面積為560坪，2020年動工，由三地集團南仁湖公司得標規畫經營，今天開始營運，下月8日開幕。
「大武之心南迴驛」提供景觀餐廳、海景咖啡廳、洗手間、觀景平台等設施，腹地可停放78輛機車、112輛小客車、17輛大客車車位，同時預留電動汽車充電設施，規模不輸高速公路休息站。
縣府表示，結合南迴改拓寬後，盤點及整合發展南迴地區資源，就積極開發南迴4鄉鎮，希望讓南迴成為台東以南的新觀光明珠，南迴驛啟用後將是台東地區最大休憩站，也是南迴門戶的新地標。
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