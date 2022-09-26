南方澳大橋重建進度94.67% 將研議主橋提前開放

行政院政務委員兼工程會主委吳澤成今天視察「南方澳大橋重建工程」，主橋的中央節塊日前閉合完成，後續還有P7-P8橋墩的邊跨及附屬設施必須完成，吳澤成指示在安全及品質優先的前提下如期如質完工，並研議提前開放主橋通車的可行性。

吳澤成政委會同交通部、宜蘭縣政府、農委會漁業署、蘇澳鎮公所及蘇澳區漁會等單位人員前往南方澳現勘「南方澳大橋重建工程」，目前進度達94.67％。

負責施工的蘇花改工程處表示，南方澳跨港大橋是連結西側漁港觀光市集與東側豆腐岬風景區主要通道，108年10月斷橋事件發生以來，重建工程需於有限時間內完成設計、拆除及興建，對施工團隊極具挑戰，新建大橋總長796.53公尺，其中橋梁長595公尺、兩側引道長201.53公尺，主橋段配置夜間藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，未來完工通車後將成為蘇澳地區地標。

由於主橋P7墩柱第14節塊發生施工瑕疵，月前已順利拆除及復原完成，目前P5橋墩的邊跨已於8月25日閉合完成，中央節塊9月23日閉合完成，另P7-P8邊跨預定10月10日閉合，其餘附屬設施地磅站、花台、整補網區、兩權協會、祝大漁倉庫、P7橋下地面改善、豆腐岬停車場工程等設施陸續趕工中，預定12月18日完工。