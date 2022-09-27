台東發敬老食農券 縣府否認選舉考量

台東縣政府為推動永續健康食農計畫，編預算印面額200元食農券，上周起陸續發給全縣65歲以上、近4萬名長者，鼓勵採購有機農產品，民進黨縣長參選人劉櫂豪質疑發放時機是否適宜。縣府強調沒選舉考量，透過公開招標由縣農會得標，民眾可憑券到農會所屬超市兌購有機農產品。

劉櫂豪表示，鼓勵採購有機農產品是好事，但發放時機、發放方式是否適當，饒慶鈴和縣府團隊都必須面對，一個成熟政策不該選舉年才推出，要有長遠規畫、每年都要做，這也是為何食農券推出後，會引發外界質疑。

台東縣農業處長許家豪回應，縣府去年為振興經濟，爭取花東基金印「有機券」，鼓勵民眾到農會購買商品，達到一定金額即送有機券，因回饋反應佳，縣府才決定編預算發放食農券。

「完全沒有選舉考量！」許家豪說，透過公開招標，由縣農會整合台東各農會，讓領到食農券長者到農會超市購買有機農產品，農會也成立有機專區鼓勵消費。

縣府上周聯絡各村里長協助發放作業，在發放重陽禮金時，同步發給每人面額200元食農券，禮券限到農會超市購買有機農產品，認券不認人也不找零。