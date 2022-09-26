基隆護國城隍廟將在立院辦美食祭 孝三路小吃台北飄香

基隆護國城隍廟近幾年致力推廣廟會精緻化，每年籌辦雞籠城隍文化祭，並與撼動H.D.A成員前進校園推廣反毒。今年還要在立法院舉辦基隆城隍廟美食祭，安排城隍廟附近的店家，30日到立法院行銷基隆美食。

基隆護國城隍廟多年前籌辦「雞籠城隍文化祭」，成為基隆宗教界年度盛事之一。還曾廣邀全台城隍廟陣頭齊聚基隆市，神將較勁，一起為城隍爺祝壽，頗有看頭。

雞籠城隍文化祭除了日巡、夜巡遶境等傳統活動，也讓地方信仰文化與觀光消費結合，邀請城隍廟周邊的知名小吃業者共同推廣在地美食。

廟方表示，今年的美食祭將在立法院舉辦，帶領孝三路周邊古早味美食，如簡家蚵仔煎、菊姐大腸圈、老牌紅燒排骨羹、孝三路肉圓、魷魚羹、豬肝腸、麵疙瘩等業者，30日進軍立法院康園廣場，，讓中央各部會官員與各縣市立委，品嘗基隆在地古早味小吃，也歡迎各地民眾來基隆拜城隍、吃美食保平安。

立委蔡適應說，基隆城隍廟美食祭進入立法院時，他不僅要將城隍廟的悠久歷史介紹給大家，也要讓全國的朋友都知道，來基隆一出基隆火車站，搭客運一下車，就能吃到基隆美食，並到護國城隍廟參拜祈福。