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全球唯一「媽祖造型熱氣球」展示球亮相 年底赴日交流

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
媽祖造型熱氣球，上周在台東天后宮亮相讓信眾驚訝不已。圖／台東天后宮提供
媽祖造型熱氣球，上周在台東天后宮亮相讓信眾驚訝不已。圖／台東天后宮提供

台東天后宮去年委託縣府及天際航空公司，製作世界唯一「媽祖造型熱氣球」，原訂今年完工，因疫情製作不及，廟方委製1顆小型「媽祖展示球」在上周建醮中亮相，獲各方關注，並受邀年底到日本交流，另大型「媽祖球」預計明年完工，參加台東熱氣球嘉年華活動。

台東縣交通及觀光發展處副處長王國政表示，國內沒有熱氣球製作工法，熱氣球須委託外國製作，受疫情影響，天后宮委製的「媽祖造型熱氣球」，約明年3到4月才能完工，5月運抵台灣，試飛後參加明年熱氣球嘉年華活動。

天后宮總幹事林崑成表示，去年舉辦七朝祈安清醮規畫，即與縣府討論合作製作媽祖造型熱氣球，因造型球未完成，廟方決定製作1顆小型「媽祖展示球」，上周辦理12年1次虎年作醮，首次充氣升空展示，就讓信眾驚喜不已，明天中午將在台糖廣場再次升空展示。

林崑成說，這顆全球唯一媽祖造型展示熱氣球公開亮相後，廟方就收到日本姐妹城市伊賀市邀請參與活動，廟方預計年底帶球出國文化交流，也期許透過媽祖熱氣球，將平安福澤與安定力量傳到世界各角落。

媽祖造型熱氣球，大球高約30米、小球高約8米。造型為大紅龍袍神衣，頭戴鳳冠喜眉笑眼的Q版媽祖，模樣祥瑞討喜，每當充氣後緩緩升空，猶如媽祖升空賜福、微笑護佑眾生。

媽祖造型熱氣球，上周在台東天后宮亮相讓信眾驚訝不已。圖／杜寶漢提供
媽祖造型熱氣球，上周在台東天后宮亮相讓信眾驚訝不已。圖／杜寶漢提供

熱氣球嘉年華 媽祖 天后宮

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