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花蓮壽豐鄉宣布開辦鄉民團保 每人最高可理賠15萬元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉公所開辦「鄉民團體傷害保險」，全鄉有1萬7000多人納保，每人最高可理賠15萬元。圖／壽豐公所提供
花蓮壽豐鄉公所開辦「鄉民團體傷害保險」，全鄉有1萬7000多人納保，每人最高可理賠15萬元。圖／壽豐公所提供

花蓮縣繼新城、豐濱鄉後，壽豐鄉公所今天宣布，鄉公所自籌約108萬元，開辦「鄉民團體傷害保險」，全鄉有1萬7000多人納保，即日起至12月底，若鄉親不幸遭遇意外事故導致傷殘或死亡，每人最高可理賠15萬元，如財政許可，未來會持續辦理。

鄉長劉耀宗指出，壽豐鄉東臨太平洋，有中央山脈與海岸山脈，鄉親下海捕魚、上山打獵、烈日曝曬務農工作風險不小；他的妻子曾淑懿在擔任農會總幹事期間，就常接獲鄉親因故意外離世或受傷重殘，面對突發意外造成後續的醫療費用、身體失能或死亡，都讓鄉親家人生活陷入困境。

因此，他上任後交辦民政課規畫，民政課與行政室順利在13日與泰安產物保險公司簽約，保單即日起生效，保險期間到今年12月31日。鄉公所除在民政課有專人辦理，也將在各村辦公處受理遭遇意外的鄉親提出申請，避免舟車勞頓。

劉耀宗強調，壽豐鄉人口高齡化、少子化、貧富差距懸殊，一旦意外事故發生，家中經濟陷入困境，開辦鄉民意外保險，只要設籍壽豐鄉親都可獲保障，鄉民不用付保險金。被保人發生意外死亡，給付15萬元，意外導致失能保險金額最高也是15萬元；若因意外傷害事故，包含天然災害致身體受傷，而於意外傷害事故發生日起180天內，死亡、失能或連續昏迷6個月以上者，可依保險契約給付身故或失能保險金。

另外，新城鄉公所去年8月1日起，為全鄉2萬多人投保鄉民團體傷害險，每人最高理賠15萬元；豐濱鄉公所在今年7月1日起，為鄉民眾投保團體傷害險，每人最高理賠30萬元。

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