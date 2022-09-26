宜蘭南方澳鯖魚節好吃好玩 猜對、摸到的鯖魚全帶回家
宜蘭南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，每年都會舉辦的南方澳鯖魚節活動，去年受疫情影響改成線上，今年結合鯖魚祭文化踩街訂於10月1日、2日在第三漁港盛大舉行，加碼鯖舟競速與混水摸魚活動，摸到的鯖魚全部帶回家，更有鯖魚丼飯、鯖魚刺身及碳烤鯖魚限量免費試吃。
縣長林姿妙表示，南方澳漁港為台灣三大漁港之一，海域因為黑潮與洋流匯集，洄游魚類資源豐富，其中鯖魚漁獲量位居全台之冠，鯖魚也是許多南方澳漁民長年賴以為生的收入來源，所以農委會漁業署、縣政府與蘇澳區漁會為推廣鯖魚文化舉辦南方澳鯖魚節，號召全國各地遊客來到南方澳，拜當地最有名的媽祖、品嘗鯖魚美味。
蘇澳區漁會理事長蔡源說，2022南方澳鯖魚節再度結合「鯖魚祭」遶境踩街儀式，把兩大最具在地特色活動一起舉行，活動期間有「食魚教育行動劇及體驗趣味闖關活動」介紹漁業知識及正確的食魚觀念，另有鯖魚美食大饗宴、高空煙火、歌手蔡佳麟演唱、鯖魚祭繞境踩街、彩繪DIY與傳統祈福儀式「丟包子」等活動，歡迎大家來抱回豐富贈品。
每次最受歡迎的「鯖魚大樂透」民眾只要猜對一簍裡的鯖魚重量，全部送給你；「混水摸魚」是在1分鐘內摸到的鯖魚都是你的；第三漁港的鯖舟競速可以線上網路報名或現場報名，雙人一組趣味划舟者獲得贈品。
鯖魚料理大饗宴，包含鯖魚丼飯150份、鯖魚刺身及碳烤鯖魚各100份，每天一場次限量免費試吃，美味飄香吸引大排長龍，民眾千萬別錯過好吃又好玩的南方澳鯖魚節活動。
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