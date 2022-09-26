快訊

本土死亡突破萬人大關 7月大女嬰確診4日歿

許文龍口中真正「奇美的博士」 集團董事長廖錦祥25日辭世享壽85歲

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強震又下大雨 花蓮赤科山道路搶通後再崩坍須改道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受918強震影響，花蓮玉里赤科山產業道路多處坍方，雖然在23日全線搶通，卻因下大雨再造成土石鬆動邊坡坍落。圖／玉里鎮公所提供
受918強震影響，花蓮玉里赤科山產業道路多處坍方，雖然在23日全線搶通，卻因下大雨再造成土石鬆動邊坡坍落。圖／玉里鎮公所提供

受918強震影響，花蓮玉里赤科山產業道路多處坍方，雖然在23日全線搶通，卻因下大雨再造成土石鬆動邊坡坍落，4公里處已設置警戒線管制人車。鎮公所提醒，遊客暫勿上山，要上下山民眾改採竹林產業道路通行，待天候許可將繼續搶通。

玉里鎮代理鎮長江東成表示，赤科山產業道路6.4、7、7.5、8.2及19公里等位置，皆有嚴重坍方情況，且搶修後土石不斷崩塌加上下大雨，花蓮縣政府已請消防局出動空拍機巡查。

江東成說，因道路多處坍方，邊坡持續滑動，為確保用路人及搶修人員安全，目前於4公里處設置警戒線管制人車通行。

玉里鎮公所指出，因近日氣候及山區地質環境仍不穩定，考量搶修人員安全，將視未來2、3天內天氣狀況，再重啟搶修工作，搶通機械皆在待命中。

花蓮縣長徐榛蔚與水保局等相關單位會勘，表示產業道路不斷有落石滑落，待天氣穩定後再修復，已請業管單位隨時留意道路情形。

水保局花蓮分局表示，赤科山產業道路震後的土石崩落路段，由公路總局及水保局花蓮分局緊急搶通，但24日民眾通報仍有土石崩坍，考量近日天氣狀況為連日降雨，邊坡土石不穩定，建議放晴後再搶通，作業時會增派觀測手警戒，確保工程人員安全。

因近日氣候及山區地質環境仍不穩定，玉里鎮公所考量搶修人員安全，將視未來2、3天內天氣狀況，再重啟搶修工作。圖／玉里鎮公所提供
因近日氣候及山區地質環境仍不穩定，玉里鎮公所考量搶修人員安全，將視未來2、3天內天氣狀況，再重啟搶修工作。圖／玉里鎮公所提供

花蓮 水保局 赤科山

延伸閱讀

徐榛蔚、傅崐萁爭取振興觀光 中央加碼補助帶團到花東

花蓮縣長徐榛蔚拜會慈濟 盼協助震損校舍民宅災後重建

「放鴿子」事件後 蔡英文視察防災演練 徐榛蔚相敬如賓

獨／高寮大橋才剛修、還稱結構沒壞 3個月後卻震垮了

相關新聞

強震又下大雨 花蓮赤科山道路搶通後再崩坍須改道

受918強震影響，花蓮玉里赤科山產業道路多處坍方，雖然在23日全線搶通，卻因下大雨再造成土石鬆動邊坡坍落，4公里處已設置...

宜蘭南方澳鯖魚節好吃好玩 猜對、摸到的鯖魚全帶回家

宜蘭南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，每年都會舉辦的南方澳鯖魚節活動，去年受疫情影響改成線上，今年結合鯖魚祭文化踩街訂於10月...

花蓮壽豐鄉今宣布開辦鄉民團保 每人最高可理賠15萬元

花蓮縣繼新城、豐濱鄉後，壽豐鄉公所今天宣布，鄉公所自籌約108萬元，開辦「鄉民團體傷害保險」，全鄉有1萬7000多人納保...

花蓮壽豐開辦鄉民團保 每人最高理賠15萬元

花蓮壽豐鄉公所開辦「鄉民團體傷害保險」，全鄉1萬7000多人納保，每人最高可理賠新台幣15萬元，這是花蓮繼新城、豐濱鄉後...

強震後大雨…花蓮赤科山搶通又坍 遊客暫勿上山

918強震造成玉里赤科山路坍方受阻，23日全線搶通，近日大雨邊坡又坍落，4K處設置警戒線管制人車，代理鎮長江東成呼籲遊客...

花縣環局新家 打造環教基地

花蓮縣環保局舊廳舍空間狹小，縣府將環保局與環境教育永續中心建物整合，爭取花東基金補助1億3500萬元、地方配合款5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。