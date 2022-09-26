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強震又下大雨 花蓮赤科山道路搶通後再崩坍須改道
受918強震影響，花蓮玉里赤科山產業道路多處坍方，雖然在23日全線搶通，卻因下大雨再造成土石鬆動邊坡坍落，4公里處已設置警戒線管制人車。鎮公所提醒，遊客暫勿上山，要上下山民眾改採竹林產業道路通行，待天候許可將繼續搶通。
玉里鎮代理鎮長江東成表示，赤科山產業道路6.4、7、7.5、8.2及19公里等位置，皆有嚴重坍方情況，且搶修後土石不斷崩塌加上下大雨，花蓮縣政府已請消防局出動空拍機巡查。
江東成說，因道路多處坍方，邊坡持續滑動，為確保用路人及搶修人員安全，目前於4公里處設置警戒線管制人車通行。
玉里鎮公所指出，因近日氣候及山區地質環境仍不穩定，考量搶修人員安全，將視未來2、3天內天氣狀況，再重啟搶修工作，搶通機械皆在待命中。
花蓮縣長徐榛蔚與水保局等相關單位會勘，表示產業道路不斷有落石滑落，待天氣穩定後再修復，已請業管單位隨時留意道路情形。
水保局花蓮分局表示，赤科山產業道路震後的土石崩落路段，由公路總局及水保局花蓮分局緊急搶通，但24日民眾通報仍有土石崩坍，考量近日天氣狀況為連日降雨，邊坡土石不穩定，建議放晴後再搶通，作業時會增派觀測手警戒，確保工程人員安全。
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