強震又下大雨 花蓮赤科山道路搶通後再崩坍須改道

受918強震影響，花蓮玉里赤科山產業道路多處坍方，雖然在23日全線搶通，卻因下大雨再造成土石鬆動邊坡坍落，4公里處已設置警戒線管制人車。鎮公所提醒，遊客暫勿上山，要上下山民眾改採竹林產業道路通行，待天候許可將繼續搶通。

玉里鎮代理鎮長江東成表示，赤科山產業道路6.4、7、7.5、8.2及19公里等位置，皆有嚴重坍方情況，且搶修後土石不斷崩塌加上下大雨，花蓮縣政府已請消防局出動空拍機巡查。

江東成說，因道路多處坍方，邊坡持續滑動，為確保用路人及搶修人員安全，目前於4公里處設置警戒線管制人車通行。

玉里鎮公所指出，因近日氣候及山區地質環境仍不穩定，考量搶修人員安全，將視未來2、3天內天氣狀況，再重啟搶修工作，搶通機械皆在待命中。

花蓮縣長徐榛蔚與水保局等相關單位會勘，表示產業道路不斷有落石滑落，待天氣穩定後再修復，已請業管單位隨時留意道路情形。