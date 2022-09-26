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強震後大雨…花蓮赤科山搶通又坍 遊客暫勿上山

中央社／ 花蓮縣26日電
花蓮赤科山產業道路日前因為地震大片面積走山，近日又因大雨邊坡坍落。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
花蓮赤科山產業道路日前因為地震大片面積走山，近日又因大雨邊坡坍落。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

918強震造成玉里赤科山路坍方受阻，23日全線搶通，近日大雨邊坡又坍落，4K處設置警戒線管制人車，代理鎮長江東成呼籲遊客暫勿上山，民眾若必須出入者改採竹林產業道路通行。

江東成今天接受媒體聯訪表示，918強震導致赤科山產業道路因坍方落石而中斷，經公路總局玉里工務段、農委會水土保持局花蓮分局及公所工程人員，採前後緊急搶修，23日已全線搶通。

搶通後才剛開放民眾可上山賞金針花，這兩天旺盛對流影響下起大雨，山區道路又發生包括新舊幾處大規模坍方、土石崩落，包括6.4K、7K、7.5K、8.2K及19k等處皆有坍方情況。

是否還有其他坍方處，花蓮縣政府已請消防局出動空拍機巡查中。由於土石坍方量大，邊坡也持續滑動中，為確保用路人及搶修人員安全，目前於4K處設置警戒線管制人車通行。

江東成指出，考量工程人員安全，因此在相關會議中裁定，搶修工程暫停，待天候狀況穩定，且山區落石情況趨緩再動工；工程人員、機具都待命中。

江東成呼籲遊客暫時勿前往赤科山，若山區居民要出入，可利用另一條竹林產業道路通行。

花蓮 落石

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