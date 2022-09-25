影／開車被樹砸中！她惦記鸚鵡嚇飛恐沒命 喜劇收場

姜姓女子開車上路，被路旁山壁上傾倒的大樹砸中。她原以為飼養的鸚鵡「Angel」被嚇飛了，到附近呼喚牠，無奈都沒回應。回到事故現場時，有人告知車內「有聲音」，三步併兩步跨越樹枝趨近車身查看，看到鸚鵡時喜極而泣，將牠抱入懷中。

基隆市樂利二街62巷251號附近山壁，多棵10多公尺高的大樹倒下，姜女當時戴送友人回家，樹幹不偏不倚砸中她的車，還好主要砸中前擋風玻璃、車頂中段和後擋風玻璃，姜女和坐在旁邊的友人無大礙。

姜女說，她有看到鸚鵡飛出車外，所以脫困後，在附近一直呼喚鸚鵡的名字和小名，Angel、啾啾、啾寶、寶貝，但都沒看到牠的蹤影。

姜女在尋鳥時，鸚鵡不知是重飛回車內，還是姜女記錯了，鸚鵡其實一直留在車中。當姜女喊叫時，在賓士車附近的人，聽到車內傳出像是老鼠叫，或是車內機件故障的聲響，當姜女回到現場，說找不到鸚鵡很難過，有人聯想到車內聲音，並告訴姜女鸚鵡可能在車內。

姜女顧不得車子被多根樹幹砸中，前方有樹幹阻擋，急著跨越樹幹，想靠近轎車救鳥，警員見狀到場協助。姜女在看到鸚鵡瞬間喜極而泣，將牠抱入懷中。