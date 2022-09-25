宜蘭嚴選優質米決賽第1關人氣票選 邀百位民眾進行盲測

宜蘭米香Q好吃，打出市場名號，縣政府與縣農會舉辦嚴選優質米冠軍爭奪戰，競爭激烈，第一階段選出19人入圍決賽，昨天邀請百位民眾進行盲測，再經過最後一關的專家官能品評競後，預計下周產生前三名及最佳人氣獎，之前的冠軍米每公斤拍賣價飆到3萬6000元，預計今年也會有好價格。

宜蘭縣政府為打響宜蘭米品牌知名度，自107年起舉辦宜蘭嚴選優質米競賽，今年來到第五年，此次競賽共有50位農友報名，經過近5個月重重的考驗及篩選，包含第一階段田間檢查、第二階段農藥殘留檢驗不得檢出農藥殘留、第三階段SGS的DNA鑑定與稻穀多重分析，最後只有19位農友通過初選，拿下爭奪冠軍米決選的入場券。

進入決選的第一戰「人氣票選」，昨天下午2時在丟丟噹森林廣場舉行，主辦的宜蘭縣農會邀請現場100位民眾進行盲測票選，同時也邀請各大知名餐飲業主廚、美食家等產官學界代表跨域評審，包含行農糧署東區分署宜蘭辦事處主任郭瑞郎、烹飪商業同業公會總幹事黃美珠、美食評論家陳韻如老師、劉明信老師及縣農會理事李竹村共10人透過專業挑剔的味蕾，選出心目中最佳好米。

進入最後一關是最嚴格的官能品評，縣農會訂於9月28日舉辦最終戰的「官能品評」評比，屆時將揭曉冠、亞、季軍、優選及最佳人氣獎，接著辦理前三名優質米公開喊價標售各1公斤，主辦單位會把全數拍售所得捐助公益。