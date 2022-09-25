花蓮震後321家戶待重建 慈濟基金會助災區重建
918花東強震重創花蓮南區，縣府針對受損較嚴重的321戶勘查，全部評估完畢，緊接著協助修繕工作。慈濟基金會聚集一群有愛心的大學生、志工，今天進入災區家訪重建，讓居民早日回歸正常生活。
在花蓮南區鄉鎮受損房舍321件中，經中華民國全國建築師公會、花蓮縣建築師公會結合土木技師等評估，目前需拆除危樓有22件，補強建物16件，縣府積極評估受損災況，並持續追蹤修復情形，也提供受災戶補貼租金。
慈濟基金會投入災後重建，協助補強建物或拆掉異地重建，暫定協助富北國中、東里國中、富里國中、富里國小等校舍及民宅重建工程。
慈濟基金會表示，地震發生後，花蓮許多學校毀損，20日就有慈濟學校學生、志工、職工約150人前往災區，志工們自備手套、飲用水、餐食，與學校教職員分工整理校園，更捐助礦泉水、運動飲料供學校教職員飲用。
慈濟基金會執行長顏博文說，基金會安心家訪計畫聚集超過百位的志工，希望能夠透過陪伴讓鄉親們漸漸卸下心中的負擔與恐懼。
縣長徐榛蔚表示，強震發生至今，感謝許多民間單位投入關懷救災工作，且東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學的學生們發揮愛心、挺進災區，安定鄉親的心，平撫他們的恐慌情緒，有些鄉親甚至不敢進家門，關懷是非常重要的任務，感謝慈濟基金會召集眾多人的力量挹注愛心與關心，令人感動。
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