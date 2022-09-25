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花蓮1.8億元打造數位中心 將成環境教育領航基地

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮環教數位中心1樓舉辦花蓮願景展，共有6大展區，陳設亞太永續行動綠色設計獎部分展品、花蓮智慧教育館各項創客學習成果等作品。記者王思慧／攝影
花蓮環教數位中心1樓舉辦花蓮願景展，共有6大展區，陳設亞太永續行動綠色設計獎部分展品、花蓮智慧教育館各項創客學習成果等作品。記者王思慧／攝影

花蓮縣環保局舊廳舍空間狹小，辦公空間不足，縣府將環保局與環境教育永續中心建物整合，爭取花東基金補助1億3500萬元、地方配合款5000萬元經費異地重建，成立「環境教育數位中心」，作為環保局新辦公廳舍及推廣環境教育場域，未來陸續引進軟硬體結合AR設備，成為環教基地。

環保局於2011年接管花蓮市中美路上的國防部「民德營區」，打造環境教育永續中心，但軍方舊有建物使用逾50年，有安全及耐震疑慮，且環保局舊有辦公廳舍空間不足，建物已使用45年，縣府規畫在該址新建環教數位中心。

花蓮縣環境保護局今天舉行「花蓮縣環境教育數位中心落成啟用暨花蓮永續展開幕典禮」，立法委員傅崐萁、縣府代理秘書長饒忠、縣府局處首長及環保志工等，見證環保局新氣象。

環保局行政科長賴欽鵬表示，建物1樓作為環境教育場域，2、3樓是環保局各科室辦公場所，4樓為主管辦公室，其中1樓會開放所有學校及機關團體，體驗環教課程與設施。

賴欽鵬說，環教場域尚待課程軟硬體到位，並獲環保署環教中心認證，才會開始營運；環教課程規畫將結合AR或VR成為互動性設備，預計明年會有初步雛形，希望打造縣內環教指標及領航基地。

他補充，大樓周邊有風力太陽綠能路燈、屋頂有太陽能設施、遮陽擋風版等，降低局內電力負擔，未來規畫申請綠建築標章，作為綠建築示範基地。

現在環教數位中心1樓舉辦花蓮願景展，共有6大展區，陳設亞太永續行動綠色設計獎部分展品、花蓮智慧教育館各項創客學習成果等作品，展期將至年底，周一至周五上班時間開放參觀，志工導覽及參與環教課程則需提前預約。

花蓮縣環境保護局今天舉行「花蓮縣環境教育數位中心落成啟用暨花蓮永續展開幕典禮」，許多人出席見證環保局新氣象。記者王思慧／攝影
花蓮縣環境保護局今天舉行「花蓮縣環境教育數位中心落成啟用暨花蓮永續展開幕典禮」，許多人出席見證環保局新氣象。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府府將環保局與環境教育永續中心建物整合，成立「環境教育數位中心」，作為環保局新辦公廳舍及推廣環境教育場域。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府府將環保局與環境教育永續中心建物整合，成立「環境教育數位中心」，作為環保局新辦公廳舍及推廣環境教育場域。記者王思慧／攝影

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