918強震重創花東 慈濟基金會安心家訪啟動

台東強震重創花蓮南區，慈濟基金會匯集一群熱血、愛心的大學生進入災區進行安心家訪，今天會師出發；花蓮縣長徐榛蔚到場鼓勵，期勉如證嚴法師所說，手心向下幫助他人。

慈濟基金會表示，「0918池上地震」後，花蓮許多學校毀損，20日當天就有包含慈濟學校學生、志工、職工約150人前往富里鄉萬寧國小、吳江國小協助災後復原；志工們自備手套、飲用水、餐食前往，與學校教職員分工，完成階段的整理工作。

志工們完成整理學校圖書館、體育器材室、餐廳、功能教室，並到集水區將水運到學校，協助刷洗廁所，並將毀損的大型物品、書櫃搬運集結，更捐助礦泉水、運動飲料供學校教職員飲用。

徐榛蔚表示，強震發生至今，感謝許多民間單位投入關懷救災工作，感念東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學的學生們發揮愛心，挺進災區，安定鄉親的心，平撫他們慌恐的情緒；有些鄉親甚至不敢進家門，關懷是非常重要的任務，感謝慈濟基金會召集眾多人的力量挹注愛心與關心，令人感動。