快訊

黃珊珊的優勢也是劣勢？ 最可能被棄也最可能被保

國防部政戰局長訪夏威夷卻不訪美智庫 納稅錢就這樣浪費

影／動作很熟練？ 台南仁德道路施工驚見國小童開小山貓

918強震重創花東 慈濟基金會安心家訪啟動

中央社／ 花蓮縣25日電
台東強震重創花蓮南區，花蓮許多學校毀損，20日當天就有包含慈濟學校學生、志工、職工約150人前往富里鄉萬寧國小、吳江國小協助災後復原。（慈濟基金會提供）
台東強震重創花蓮南區，花蓮許多學校毀損，20日當天就有包含慈濟學校學生、志工、職工約150人前往富里鄉萬寧國小、吳江國小協助災後復原。（慈濟基金會提供）

台東強震重創花蓮南區，慈濟基金會匯集一群熱血、愛心的大學生進入災區進行安心家訪，今天會師出發；花蓮縣長徐榛蔚到場鼓勵，期勉如證嚴法師所說，手心向下幫助他人。

慈濟基金會表示，「0918池上地震」後，花蓮許多學校毀損，20日當天就有包含慈濟學校學生、志工、職工約150人前往富里鄉萬寧國小、吳江國小協助災後復原；志工們自備手套、飲用水、餐食前往，與學校教職員分工，完成階段的整理工作。

志工們完成整理學校圖書館、體育器材室、餐廳、功能教室，並到集水區將水運到學校，協助刷洗廁所，並將毀損的大型物品、書櫃搬運集結，更捐助礦泉水、運動飲料供學校教職員飲用。

徐榛蔚表示，強震發生至今，感謝許多民間單位投入關懷救災工作，感念東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學的學生們發揮愛心，挺進災區，安定鄉親的心，平撫他們慌恐的情緒；有些鄉親甚至不敢進家門，關懷是非常重要的任務，感謝慈濟基金會召集眾多人的力量挹注愛心與關心，令人感動。

慈濟慈善基金會執行長顏博文說，安心家訪計畫聚集超過百名志工，這次家訪不僅是延續證嚴法師的精神持續關懷受災鄉親，也希望透過陪伴，讓鄉親們漸漸卸下心中負擔與恐懼；天災人禍不可避免，但愛可以源遠流長，傳遞人間。

台東強震重創花蓮南區，慈濟基金會匯集一群熱血、愛心的大學生進入災區進行安心家訪，25日會師出發，花蓮縣長徐榛蔚也到場鼓勵。（花蓮縣政府提供）
台東強震重創花蓮南區，慈濟基金會匯集一群熱血、愛心的大學生進入災區進行安心家訪，25日會師出發，花蓮縣長徐榛蔚也到場鼓勵。（花蓮縣政府提供）

慈濟

延伸閱讀

徐榛蔚、傅崐萁爭取振興觀光 中央加碼補助帶團到花東

花蓮縣長徐榛蔚拜會慈濟 盼協助震損校舍民宅災後重建

「放鴿子」事件後 蔡英文視察防災演練 徐榛蔚相敬如賓

救選情？蔡英文花蓮勘災前 拜會證嚴法師約半小時

相關新聞

影／超大豪雨猛襲宜蘭 清水地熱溪床17車43人受困、等溪水退

受東北風影響，宜蘭山區發生超大豪雨、造成溪水暴漲，清水地熱溪床有17輛車及40幾人受困，人車出不來，等待雨歇溪水退。

918強震重創花東 慈濟基金會安心家訪啟動

台東強震重創花蓮南區，慈濟基金會匯集一群熱血、愛心的大學生進入災區進行安心家訪，今天會師出發；花蓮縣長徐榛蔚到場鼓勵，期...

八堵車站前科技執法 年底上路

基隆市八堵路八堵火車站前的紅綠燈路口，設有禁止迴轉標誌，也有分向桿禁止汽、機車迴轉，但仍常有要回市區方向的汽機車，貪圖一...

保存半世紀 泰雅傳統歌謠重現

宜蘭縣史館昨天辦「聽見1967-宜蘭縣大同鄉寒溪村泰雅族歌謠發表會」，重現半世紀前台灣民歌採集運動錄製的12首傳統歌謠，...

東部首場數位洄瀾松花蓮登場 數位人才共創凝聚能量

花蓮縣政府加速數位轉型，與聯合報系的聯經數位、數位轉型產業發展協會（DTA）、g0v零時政府揪松團攜手合作，一連兩天舉辦...

原民金曲歌手雙代言 重現台東原住民黑膠音樂風華

台東縣政府主辦的「原住民黑膠音樂展演」系列活動今天開幕，邀請金曲歌手桑布伊及盧靜子擔任雙代言，為活動增添星光閃閃。同時當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。