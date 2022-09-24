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大同鄉寒溪半世紀前泰雅歌謠 耆老後代演繹重現12曲

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
當時參與泰雅族傳統歌謠錄製的耆老後代，今天在場重新演繹半世紀前的音樂。圖／宜蘭縣政府文化局提供
當時參與泰雅族傳統歌謠錄製的耆老後代，今天在場重新演繹半世紀前的音樂。圖／宜蘭縣政府文化局提供

宜蘭縣史館今天在大同鄉寒溪村舉辦「聽見1967-宜蘭縣大同鄉寒溪村泰雅族歌謠發表會」，重現半世紀前台灣民歌採集運動錄製的12首傳統歌謠，並由當時參與的耆老後代、部落族人演繹，將泰雅族歷史與文化繼續傳承下去。

這12首寒溪地區泰雅族人傳統歌謠源自於台灣音樂家史惟亮、許常惠，2人前往歐洲深造，受到西方音樂中國民樂派的洗禮、衝擊，深感台灣音樂的重要價值，1966至1978年發起第一次全面且大規模的台灣民歌採集運動。

縣史館指出，此計畫受助於1965年瑞士籍神父歐樂思在德國成立的華歐學社（現為波昂東亞研究院），神父募款之下讓全台音樂的採集能陸續進行，包含收錄原鄉地區的民間音樂，拷貝一份共56捲盤帶作為成果供德方收藏，也因為氣候乾燥、保存得當，迄今仍能聆聽。

1967年東線調查隊成員葉國淦、林信來到大同鄉寒溪村，錄製12首由至少6位耆老吟唱的泰雅族歌謠。這批錄音檔由德國波昂東亞研究院提供，2020年起在台師大、寒溪教會、宜蘭縣史館合作下，重製聲音檔案、出版有聲資料、建立原唱者生命軌跡、歌謠的傳承教學。

縣史館指出，當時不少部落長者生於19世紀末，青年時跟隨長輩於1912年移居寒溪地區，他們所哼唱的歌謠、曲調，是最接近原居地Llyung Bushowan（布蕭丸溪）兩岸山區部落世代的聲音，這批錄音檔案無疑是寒溪地區各泰雅族部落最珍貴的歷史與文化資產。

今天舉辦歌謠原音再現發表會，由當年參與錄音的耆老後代、部落族人重新演繹，也讓半世紀前的泰雅族歌謠，再次重現在寒溪村。宜蘭縣史館長廖英杰表示，12首歌謠預計明年會放在縣史館數位主題館，讓民眾能上網聆聽。

宜蘭縣史館今天在大同鄉寒溪村舉辦「聽見1967-宜蘭縣大同鄉寒溪村泰雅族歌謠發表會」。圖／宜蘭縣政府文化局提供
宜蘭縣史館今天在大同鄉寒溪村舉辦「聽見1967-宜蘭縣大同鄉寒溪村泰雅族歌謠發表會」。圖／宜蘭縣政府文化局提供
宜蘭縣史館今天在場以展板介紹台灣音樂家史惟亮與許常惠、台灣民歌採集運動、12首寒溪地區泰雅族歌謠等歷史。圖／宜蘭縣政府文化局提供
宜蘭縣史館今天在場以展板介紹台灣音樂家史惟亮與許常惠、台灣民歌採集運動、12首寒溪地區泰雅族歌謠等歷史。圖／宜蘭縣政府文化局提供

泰雅族 宜蘭 神父

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