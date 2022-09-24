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江賢二畫作揭幕 饒慶鈴期台東邁向藝文慢活之都

中央社／ 台東縣24日電

今年80歲的藝術家江賢二定居台東十餘年，今天起在台東美術館展出「2022江賢二個展」，他將每天所見景色太平洋創作為寬11公尺、高4公尺的大型畫作，感謝台東帶給他的創作養分。

台東縣長饒慶鈴致詞表示，繼2014年江老師首次在台東舉辦「從巴黎左岸到台東比西里岸個展」，等了8年終於等到第二次個展，感謝老師持續將台東的美呈現在畫作上，也希望能有更多藝術家移居台東，帶領台東邁向國際藝文慢活城市。

台東縣府文化處說明，這次展覽由擁有建築專業兼藝術家身分的紀嘉華擔任策展人，呈現江賢二移居台東後創作上的轉向，其中海舞廳精選出江賢二不同時期約30件未曾發表的作品，過往合作紀錄等。

江賢二長年旅居異域，2008年定居台東東河鄉金樽，2019年在金樽建造江賢二藝術園區，目前還沒完工，配合這次個展，將於27日至11月27日限期開放局部參觀。

藝術家 畫作

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