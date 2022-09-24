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原民金曲歌手雙代言 重現台東原住民黑膠音樂風華

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「原住民黑膠音樂展演」系列活動開幕儀式現場陳列出許多原住民老歌手過往的黑膠唱片、卡帶、CD及老式唱盤等，讓人彷彿走入時光機一樣，令人回味無窮。記者尤聰光／攝影
「原住民黑膠音樂展演」系列活動開幕儀式現場陳列出許多原住民老歌手過往的黑膠唱片、卡帶、CD及老式唱盤等，讓人彷彿走入時光機一樣，令人回味無窮。記者尤聰光／攝影

台東縣政府主辦的「原住民黑膠音樂展演」系列活動今天開幕，邀請金曲歌手桑布伊及盧靜子擔任雙代言，為活動增添星光閃閃。同時當年參與黑膠唱片的原住民老歌手，也和現場嘉賓及民眾分享屬於黑膠年代的音樂故事。

縣長饒慶鈴說，早在40年前的黑膠唱片時期，不少台東原住民歌手就曾在全台引起流行，但隨著時代音樂技術的進步，這群黑膠老歌手逐漸被淡忘，因此，縣府辦理原住民黑膠音樂展演系列活動，讓大家尋回黑膠記憶。

開幕儀式在原住民文化創意產業聚落舉行，現場陳列出許多原住民老歌手過往的黑膠唱片、卡帶、CD及老式唱盤等，讓人彷彿走入時光機一樣，令人回味無窮。金曲歌手桑布伊及盧靜子，也帶來經典原民歌曲，聽得大家如癡如醉。

「當年錄製黑膠唱片是不得了的事。」高齡78歲的阿美族金曲歌后盧靜子說，部落早期會唱歌不稀奇，但要能錄唱片就很稀有了，畢竟那個時代大家都很窮，買不起唱片，更別說唱盤，所以能夠保有黑膠唱片的都很珍貴。

縣府原民處表示，相關系列活動包括與黑膠時代對話講座、黑膠裡的聲音+現代老靈魂工作坊等，

另9月24日、25日及30日、10月1日共4天晚間7點，在TTstyle波浪屋前辦理「榮耀老歌手」演唱會，讓黑膠老歌手與阿爆、桑布伊、陳永龍、跪父樂團、發熱帶樂團、杵音文化藝術團等共同演出。歡迎大家前來欣賞。

「原住民黑膠音樂展演」系列活動雙代言人之一的卑南族金曲歌手桑布伊，現場帶來經典原民歌曲，聽得大家如癡如醉。記者尤聰光／攝影
「原住民黑膠音樂展演」系列活動雙代言人之一的卑南族金曲歌手桑布伊，現場帶來經典原民歌曲，聽得大家如癡如醉。記者尤聰光／攝影
台東縣政府主辦的「原住民黑膠音樂展演」系列活動今天開幕，高齡78歲的阿美族金曲歌后盧靜子，擔任活動雙代言人之一。記者尤聰光／攝影
台東縣政府主辦的「原住民黑膠音樂展演」系列活動今天開幕，高齡78歲的阿美族金曲歌后盧靜子，擔任活動雙代言人之一。記者尤聰光／攝影

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