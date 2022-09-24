原民運得牌依全國性運動會獎金 林右昌：奪金牌拿獎金
基隆市原住民參加全國原住民運動會獎牌獎金，經市務會議通過，比照全國性運動會獎牌獎金標準，市長林右昌希望明年於台北舉行全國原住民運動會，大家一展長才，都能奪金牌、拿獎金。
基隆市原住民運動會，今天七堵百福國中熱鬧登場，市長林右昌由民政處長王榆森陪同，向原住民朋友們致意；大會除一般田徑項目，還有一網打盡、傳統擲矛、負重接力等傳統競技，把運動賽事與原住民傳統文化融合。
林右昌向選手加油鼓勵，原住民議員陳明建和立委蔡適應都很重視，基隆市原住民運動會經費，從他上任後，逐年提高到今年增加一倍達80萬元。另基隆市原住民參加全國原住民運動會獎牌獎金，經市務會議通過，比照全國性運動會獎牌獎金標準，明年於台北舉行全國原住民運動會，大家一展長才，都能奪金牌、拿獎金。
民政處表示，這場原住民族運動會，來自全市10支隊伍，超過300位的原住民朋友參賽；除負重接力、傳統拔河、大隊接力等田徑賽程外，加入原住民傳統競技比賽，會場熱鬧宛如置身豐年祭。
兩年一度全國原住民運動會，明年將於台北市舉辦，回顧去年在宜蘭舉行全國原住民運動會，基隆市奪下3金、4銀、2銅的優異成績，其中公開女子組槌球金牌，傳統拔河公開男子組、公開男女混合組代表隊更是二連霸佳績。
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