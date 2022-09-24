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花蓮南區逾300棟房舍震損 全國建築師公會號召投入勘災

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中華民國全國建築師公會號召大批建築師投入花蓮震災勘查，今天在花蓮縣政府大門口大會師。圖／縣府提供
中華民國全國建築師公會號召大批建築師投入花蓮震災勘查，今天在花蓮縣政府大門口大會師。圖／縣府提供

918台東強震重創花蓮南區，截至23日為止，鄉鎮公所彙整提報受損房舍達321棟，中華民國全國建築師公會、花蓮縣建築師公會結合土木技師，馬不停蹄下鄉逐棟評估災損程度，提供搶修建議，目前列黃紅單的共38件，還在持續勘查。

台東地震發生後，全建會號召會員投入協助花東勘災，近80名建築師熱血參與，由公會視需求調派參與勘災任務。全建會今天在縣府大門口舉行地震勘災緊急動員計畫大會師，縣長徐榛蔚到場表達感謝。

花蓮縣建築師公會公共關係委員會主委李耀昇說，全建會這次收到緊急動員到南區進行災損會勘，有80位建築師有意願提供協助，建築師除到現場勘查、關懷受災戶，也對未來搶修模式與措施進行研究與回報。

縣府建設處表示，到23日傍晚5時，地方村里長彙整災損房舍有321件，由全建會及花蓮建築師公會、土木技師等協助勘估，19日至今出動80多人次下鄉勘災。統計到昨天，列需拆除的紅單危樓22件，需補強的黃單共16件，希望今天能將已申請的受損建物全數勘查完畢，因各鄉鎮仍持續彙整提報，後續需鑑定的房舍數量還可能再增加。

建設處指出，這次重災區在南區鄉鎮，受損房舍多為獨棟式建物，且距離分散，和都會地區不同，勘查小組以2人為1組，逐棟做結構評估、並要向屋主說明狀況等，依災損程度不同，勘查一棟至少需時1小時起跳，還要加上交通時間，確實比較費時，感謝全建會協助，在最短時間投入勘查，與縣府一同努力，希望早日讓民眾恢復正常生活。

918台東大震造成花蓮南區多棟民宅受損，中華民國全國建築師公會號召建築師協助勘查，提供搶修建議。圖／本報資料照片
918台東大震造成花蓮南區多棟民宅受損，中華民國全國建築師公會號召建築師協助勘查，提供搶修建議。圖／本報資料照片
918台東大震造成花蓮南區多棟民宅受損，中華民國全國建築師公會號召建築師協助勘查，提供搶修建議。圖／本報資料照片
918台東大震造成花蓮南區多棟民宅受損，中華民國全國建築師公會號召建築師協助勘查，提供搶修建議。圖／本報資料照片
中華民國全國建築師公會號召大批建築師投入花蓮震災勘查，今天在花蓮縣政府大門口大會師，縣長徐榛蔚（右）到場表達感謝。圖／縣府提供
中華民國全國建築師公會號召大批建築師投入花蓮震災勘查，今天在花蓮縣政府大門口大會師，縣長徐榛蔚（右）到場表達感謝。圖／縣府提供

建築 災損 花蓮

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