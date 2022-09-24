小朋友玩瘋了不回家！台東森林公園變成兒童樂園

台東縣政府結合縣總工會，今明兩天在台東森林公園舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，現場有旋轉木馬、小火車、咖啡杯、氣墊跳跳屋等，並邀請東森YOYO家族帶孩子們唱跳遊戲，期許勞工家庭在假日活動中放鬆身心，也宣導友善職場環境。

台東勞工親子嘉年華已舉辦3年，廣受縣內勞工支持，每年活動尾聲，孩子們仍不捨離開。台東縣政府今年特別結合縣總工會與東森電視，擴大辦理為期兩天嘉年華活動，除東森YOYO家族，還有8隻國際知名卡通人偶與小朋友同歡。

「孩子玩瘋了都不想回家！」台東蔡姓家長表示，已連續兩年帶孩子來參加活動，孩子就讀的幼兒園前幾天就通知，今天森林公園辦親子活動，一家人很早就安排今天帶孩子參加，沒想到今年遊樂氣墊、器材比往年更多，活動真的很熱鬧、有趣。