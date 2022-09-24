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小朋友玩瘋了不回家！台東森林公園變成兒童樂園

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東森林公園今天舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，小朋友跟著電視明星唱唱跳跳玩瘋了。記者卜敏正／翻攝
台東森林公園今天舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，小朋友跟著電視明星唱唱跳跳玩瘋了。記者卜敏正／翻攝

台東縣政府結合縣總工會，今明兩天在台東森林公園舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，現場有旋轉木馬、小火車、咖啡杯、氣墊跳跳屋等，並邀請東森YOYO家族帶孩子們唱跳遊戲，期許勞工家庭在假日活動中放鬆身心，也宣導友善職場環境。

台東勞工親子嘉年華已舉辦3年，廣受縣內勞工支持，每年活動尾聲，孩子們仍不捨離開。台東縣政府今年特別結合縣總工會與東森電視，擴大辦理為期兩天嘉年華活動，除東森YOYO家族，還有8隻國際知名卡通人偶與小朋友同歡。

「孩子玩瘋了都不想回家！」台東蔡姓家長表示，已連續兩年帶孩子來參加活動，孩子就讀的幼兒園前幾天就通知，今天森林公園辦親子活動，一家人很早就安排今天帶孩子參加，沒想到今年遊樂氣墊、器材比往年更多，活動真的很熱鬧、有趣。

社會處長陳淑蘭指出，今年活動以「共學、共玩、共好」為主題，除了「旋轉木馬、小火車、氣墊跳跳屋」等遊樂設施外，增加氣墊跳跳屋8座及咖啡杯等遊樂設施；另今年持續辦理闖關活動，活動所收發票將全數捐公益團體，歡迎大家一同歡樂做公益。

台東森林公園今天舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，今年增加許多新型氣墊遊具。記者卜敏正／翻攝
台東森林公園今天舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，今年增加許多新型氣墊遊具。記者卜敏正／翻攝
台東森林公園今天舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，家長們帶著孩子到場同歡。記者卜敏正／翻攝
台東森林公園今天舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，家長們帶著孩子到場同歡。記者卜敏正／翻攝
台東森林公園今天舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，小朋友跟著唱唱跳跳玩瘋了。記者卜敏正／翻攝
台東森林公園今天舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，小朋友跟著唱唱跳跳玩瘋了。記者卜敏正／翻攝

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