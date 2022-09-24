聽新聞
test
0:00 / 0:00
小朋友玩瘋了不回家！台東森林公園變成兒童樂園
台東縣政府結合縣總工會，今明兩天在台東森林公園舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，現場有旋轉木馬、小火車、咖啡杯、氣墊跳跳屋等，並邀請東森YOYO家族帶孩子們唱跳遊戲，期許勞工家庭在假日活動中放鬆身心，也宣導友善職場環境。
台東勞工親子嘉年華已舉辦3年，廣受縣內勞工支持，每年活動尾聲，孩子們仍不捨離開。台東縣政府今年特別結合縣總工會與東森電視，擴大辦理為期兩天嘉年華活動，除東森YOYO家族，還有8隻國際知名卡通人偶與小朋友同歡。
「孩子玩瘋了都不想回家！」台東蔡姓家長表示，已連續兩年帶孩子來參加活動，孩子就讀的幼兒園前幾天就通知，今天森林公園辦親子活動，一家人很早就安排今天帶孩子參加，沒想到今年遊樂氣墊、器材比往年更多，活動真的很熱鬧、有趣。
社會處長陳淑蘭指出，今年活動以「共學、共玩、共好」為主題，除了「旋轉木馬、小火車、氣墊跳跳屋」等遊樂設施外，增加氣墊跳跳屋8座及咖啡杯等遊樂設施；另今年持續辦理闖關活動，活動所收發票將全數捐公益團體，歡迎大家一同歡樂做公益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言