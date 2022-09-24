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促銷傳統市場人氣 「基隆囝仔」唱將許志豪受歡迎
基隆市政府今天在信義市場舉辦「潮手信」市集活動，邀請多位明星獻唱，基隆唱將許志豪來到現場，這位「基隆囝仔」人氣十足，很受歡迎。活動現場來了很多在地優秀的伴手禮商家，特別結合傳統市場群星會活動促銷。
基隆市政府產業發展處長黃健峰表示，今天活動現場來了很多在地優秀的伴手禮商家，特別結合市場群星會活動的壓軸場次，來到人潮最多的信義市場，大家都知道信義市場內的商品非常多樣且新鮮，價格實在。，
活動現場有「10元買夠GO活動，民眾可用10元銅板價，買到市場優質的限量商品，物超所值，吸引民眾搶購，人氣滿滿，讓整個菜市場變得非常熱鬧。
許志豪來到現場為鄉親來獻唱，他是「基隆囝仔」，這次特別返鄉回饋基隆鄉親，今天由鳥來伯與十三姨藝鴒來擔任主持人，現場笑聲不斷。立委蔡適應、議員陳宜等也都到場。
黃健峰說，基隆的伴手禮產業，除了種類多樣、品質優異，更富含獨特的在地文化，而傳統市場一直以來也都有著不可被取代的人情味，期待透過兩者結合的宣傳活動，讓更多基隆在地特色伴手禮，以及傳統市場能夠更被看見，展現在地多采多姿的產業生命力。
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