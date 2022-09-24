違規迴轉嚴重車禍多 基隆八堵火車站前將科技執法

基隆市八堵路八堵火車站前的紅綠燈路口，設有禁止迴轉標誌，也有分向桿禁止汽、機車迴轉，但仍常有要回市區方向的汽機車，貪圖一時方便違規迴轉，是每年30多件車禍主因。交通隊已設置科技執法設備，最快在年底前啟動執法，自動拍照告發。

八堵火車站很多乘客要到市區，有計程車排班載客及民眾開車到站前載人，因距下一個可迴轉路口較遠，導致汽機車違規迴轉嚴重。

市警第三分局說，八堵火車站位於交通要衝，常因民眾貪圖一時便利違規臨時停車上下乘客及違規迴轉，為高肇事路段。交通隊統計，八堵火車站前路口，近5年每年約發生30到40件車禍事故，包含違規迴轉撞及及起步擦撞等，嚴重影響用路人安全。

交通隊已在八堵火車站前設「交通違規科技執法」警示標誌，交通隊副隊長吳誌權表示，設備已安裝完成，如果驗收順利，會有1個月的宣導期，預計最快年底前會啟用，違者依道路交通管理處罰條例，可處600到1800元。

警方說，如果汽機車違規迴轉，很容易和後方直行車或對向來車撞上。市府相關單位會同地方民代曾會勘，建議警方加強取締力道，並且增加提醒警告作為，以減少違規。

民眾發現，設置軟式分向桿後，很多駕駛人直接在行人穿越道違規迴轉，機車則鑽分向桿縫隙違規。

駕駛人如要迴轉到市區，機車必須再往前行駛40公尺在八堵路127巷口待轉，汽車必須到前方約500公尺處八堵加油站路口迴轉。

基隆已實施科技執法有東岸高架橋、台62、台62甲、仁五路、仁二路及愛一路口，八堵火車站前將為第六處。