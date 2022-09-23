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台東震後衝擊觀光 劉櫂豪爭取加碼1萬元團客旅遊補助
受到917、918台東地震影響，花東間鐵路交通中斷，造成台東地區飯店旅宿退訂潮，衝擊台東旅遊相關產業，立委劉櫂豪向中央爭取團客旅遊加碼補助1萬元，獲交通部允諾朝加碼振興方向研議規畫。
劉櫂豪說，他要求交通部研議台東旅遊振興方案，加碼補助以吸引更多團客到台東旅遊，同時針對交通疏運也爭取台北往返台東航空加開班機，並持續爭取票價補貼，盼能促進台東觀光產業，振興經濟。
「若有補助，這對台東觀光絕對有幫助。」民宿業者說，地震發生後，雙十連假訂房直接減5成，這幾天還持續接到退訂房的電話，這加碼的1萬團客旅遊補助，一定會提高到台東旅遊的意願。
另有飯店業者說，若花東鐵路修復需半年，定會到明年春節假期後，這對台東觀光絕對帶來衝擊，中央適時給予資源挹注，對地方觀光是好事。
劉櫂豪進一步說明，團客旅遊加碼補助1萬元，即原本悠遊國旅團體旅遊方案每團補助2至3萬元，爭取台東旅遊加碼至3至4萬元，交通部允諾朝加碼振興方向研議規畫，以吸引更多團遊旅客來台東。
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