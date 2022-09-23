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地震影響觀光 劉櫂豪爭取補助台東旅遊每團加碼1萬

中央社／ 台東23日電

台東強震重創旅遊業，許多民宿飯店出現退房潮，立委劉櫂豪交通部觀光局爭取台東旅遊每團加碼補助新台幣1萬元，交通部允諾朝加碼振興方向研議規劃。

劉櫂豪台東服務處晚間發布新聞稿，受到917、918台東地震影響，花東間鐵路交通中斷，造成台東地區民宿飯店退訂潮，衝擊台東旅遊相關產業，劉櫂豪特別要求交通部研議台東旅遊振興方案，加碼補助以吸引更多團客到台東旅遊，同時針對交通疏運也爭取北-東航空加開班機，並持續爭取票價補貼，盼能促進台東觀光產業，振興經濟。

劉櫂豪爭取團客旅遊加碼補助新台幣1萬元，即原本悠遊國旅團體旅遊方案每團補助2到3萬元，爭取台東旅遊加碼至3到4萬元，交通部允諾朝加碼振興方向研議規劃，以吸引更多團遊旅客，振興台東經濟。

台東 劉櫂豪 交通部

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