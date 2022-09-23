全國萬人健走大會師明基隆外木山登場 抽6機車60腳踏車

今年國民體育日全國萬人健走大會師，明天上午將在基隆市外木山登場，來自全國各縣市愛好體育運動的民眾，齊聚外木山健走，沿途可欣賞外木山美麗山海美景，來回7公里。摸彩獎品相當豐富，有6輛機車及60輛變速腳踏車等大獎，每位參加者還可獲修容組紀念品一份。

「全國萬人健走大會師」今年再度選在港都基隆舉辦，健走路線從外木山漁港廣場出發，沿途可以飽覽基隆美麗的自然景觀，還可以參加摸彩活動，有機會贏得三陽機車、高級變速腳踏車等豐富獎項。