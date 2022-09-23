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宜蘭縣公共工程優質獎今表揚 打造永續宜居城市

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
優等「宜蘭縣原住民族多功能會館興建工程」。圖／宜蘭縣政府提供
優等「宜蘭縣原住民族多功能會館興建工程」。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣公共工程最高榮譽「宜蘭縣公共工程優質獎」，今年邁入第11屆，44件作品經單位推薦、初評，共10件脫穎而出，實地勘查、複評出爐，選出具「優質永續、宜居城市」精神的4件優等、3件佳作，縣長林姿妙今天頒獎表揚。

縣府秘書處指出，該獎為縣內優秀工程團隊提升建設品質、展現卓越的最佳舞台，這屆44件符合參選資格，經25個單位推薦，10件優良工程進入初評，歷經實地勘查、複評的雙重機制，評選出7件兼具典範、環境永續的工程。

縣府說明4件優等獲獎原因，「宜蘭縣原住民族多功能會館興建工程」在有限經費預算下，以基地最大開發效益提供符合該館中長期的使用需求，打造原住民族綜合服務專館；「礁溪國小地下停車場新建工程」克服各項施工界面問題，充分合作協調出較佳解法，疫情期間積極調工、調漲工資，使工程如期如質完成。

「農宜員006農路暨鴛鴦溪護岸災後復建工程」克服立地條件不佳的災害環境與天候考驗，規模雖小五臟俱全，團隊合作無間且短時間完工，品質優良；「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」是園區最後一塊拼圖，以「往者的居所，生者的場所」構想出發，且納入低碳、節能低維護的概念。

另外，3件佳作為「宜蘭地區水資源回收中心廠站設備節能延壽改善工程」、「砂仔港二號抽水站新建工程」、「三星國中小周邊人行串聯改善工程」。

縣長林姿妙今天頒獎表揚，期盼每件工程不斷創新與突破，提升公共工程建設發展、改善民眾生活環境品質外，也要兼顧保護環境、維護生態，達到與大自然永續共榮的目標。

優等「礁溪國小地下停車場新建工程」。圖／宜蘭縣政府提供
優等「礁溪國小地下停車場新建工程」。圖／宜蘭縣政府提供
佳作「砂仔港二號抽水站新建工程」。圖／宜蘭縣政府提供
佳作「砂仔港二號抽水站新建工程」。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙今天頒獎表揚「宜蘭縣公共工程優質獎」。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙今天頒獎表揚「宜蘭縣公共工程優質獎」。圖／宜蘭縣政府提供
佳作「三星國中小周邊人行串聯改善工程」。圖／宜蘭縣政府提供
佳作「三星國中小周邊人行串聯改善工程」。圖／宜蘭縣政府提供
佳作「宜蘭地區水資源回收中心廠站設備節能延壽改善工程」。圖／宜蘭縣政府提供
佳作「宜蘭地區水資源回收中心廠站設備節能延壽改善工程」。圖／宜蘭縣政府提供
優等「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」。圖／宜蘭縣政府提供
優等「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」。圖／宜蘭縣政府提供
優等「農宜員006農路暨鴛鴦溪護岸災後復建工程」。圖／宜蘭縣政府提供
優等「農宜員006農路暨鴛鴦溪護岸災後復建工程」。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 林姿妙 原住民

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