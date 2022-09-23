邁向數位產業之都 花蓮縣府舉辦智慧花蓮永續國際論壇

花蓮縣政府加速數位轉型，與聯合報系的聯經數位、數位轉型產業發展協會（DTA）、g0v零時政府揪松團攜手合作，今起一連兩天舉辦智慧花蓮永續發展國際論壇及數位洄瀾黑客松，邀國內外科技大廠專家分享，聯合報永續長羅國俊表示，在淨零碳排趨勢下，必須在認知、適應、行動、機會四個面向做好應對，深化地方產業。

智慧花蓮永續國際論壇今天在美侖飯店重磅登場，有多場專題演講分享、座談，與會人士包括DTA理事長陳正然、亞馬遜公司創新成長與新興事業部總監韓宜安、遠傳電信副總經理胡德民、緯謙科技副總羅傳璽、聯合報永續長羅東俊、穀東俱樂部創辦人賴青松、臺灣區塊鏈大聯盟召集人楊方儒等多位國內外重量級專家，吸引爆滿民眾報名聆聽。

縣長徐榛蔚表示，縣府堅定推動數位轉型，希望藉由汲取先行者的豐富經驗，後發先至，讓花蓮數位轉型更加順利。這幾年推動智慧公車站牌、圖書及保健智慧平台、花蓮地理資訊平台等，縣府獲獎無數也到各地分享，未來將整合多項數位服務，優化數位投資環境，型塑全球數位人才聚落。

宏碁集團創辦人施振榮線上致詞表示，他曾提出台灣科技島關鍵就是讓科學園區遍地開花，如今花蓮積極推動數位轉型，發展智慧城巿，等同另外一種形式、不需要有工廠的「科學園區」，可以結合觀光旅遊及農業，創造附加價值；陳正然表示，花蓮的自然美景與先天人文條件，若加上科技運用，很適合吸引「數位遊牧者」。

聯合報永續長羅國俊表示，聯合報系10年來堅持做一件事就是讓台灣變更好，尤其在淨零碳排趨勢下，必須在認知、適應、行動、機會四個面向做好應對，深化地方產業；歐洲商會低碳倡導行動LCI主席、意法半導體總經理暨亞太區副總裁尹容也參與盛會，希望藉由論壇，與花蓮攜手推動減碳生活及永續發展。