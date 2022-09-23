宜蘭縣三山國王客家文化節今登場 來冬山體驗客庄文化

宜蘭縣三山國王廟的數量居全台之冠，縣府舉辦「2022宜蘭縣三山國王客家文化節」，今明2天在冬山鄉的蘭陽大興振安宮熱鬧登場，活動不只專業導覽、文物展，還有擲筊大賽、客家金曲音樂會等豐富內容，縣長林姿妙歡迎大家來體驗客家文化。

縣府指出，三山國王是客家族群的主要信仰，更是客家文化與硬頸精神的傳承。內政部統計，全台登記在案184間三山國王廟，宜蘭縣最多有40間；客委會去年資料顯示，宜蘭縣客家人約3萬5千人，主要分布在冬山鄉。

宜蘭縣供奉三山國王最大間的廟宇，就是冬山鄉的蘭陽大興振安宮，迄今已有逾200年歷史。縣府與冬山鄉公所獲客家委員會補助4350萬元，打造「冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶」，蘭陽大興振安宮為起點，設置客家文化故事館，連結客家聚落的阿兼城（東城村）、火燒城（大興村），呈現冬山客庄文化。

縣府舉辦「宜蘭縣三山國王客家文化節」行之有年，縣長林姿妙今天出席揭開序幕，豐富活動如祝壽大典、客家歌舞表演、客家美食饗宴，還有三山國王祝聖祭典、踩踏盆火祈福儀式，身扛神轎的信徒踏過焚燒的金紙堆，去除厄運、祈求國泰民安、風調雨順。