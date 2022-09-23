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今年第3隻 花蓮美崙溪畔綠鬣蜥現蹤縣府移除
花蓮美崙溪附近最近發現活體綠鬣蜥蹤影，是今年以來第3隻，縣府會同相關單位前往捕捉，初步研判尚未在花蓮建立野外族群，呼簡民眾若發現外來入侵種，可通報縣府由專人移除，切勿自行捕捉，以免受傷。
本月19日有民眾在美崙溪旁發現綠鬣蜥，通報縣府農業處，農業處會同花蓮林管處、洄瀾風生態有限公司人員到場，在溪旁一處養殖魚塭發現，成功移除。
農業處長陳淑雯說，今年初在吉安溪岸周邊移除2隻綠鬣蜥，這次移除的是今年第3隻，為雄性成體。根據分布狀況與數量研判，綠鬣蜥尚未在花蓮建立野外族群，已在吉安鄉慶豐、七腳川溪沿岸、壽豐鄉豐田及富里鄉等曾經通報發現綠鬣蜥的區域持續巡查。
農業處指出，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進作為寵物飼養，近年逐漸逸出野外，於台灣中南部氾濫成災，因會破壞植被並排擠原生物種，影響本土生態。109年被農委會公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，須登記備查才能飼養，未經主管機關同意不得繁殖。
陳淑雯強調，移除外來入侵種是縣府重要工作，去年共移除外來入侵種沙氏變色蜥約5萬隻、小花蔓澤蘭194公噸，並雇工清除55公頃的郊野農地，數量是全台之冠。籲請民眾若在野外發現綠鬣蜥的蹤跡，可撥打縣府自然保育專線（03）8226050，或1999縣民熱線通報，將立即派專人移除，請民眾勿自行捕捉，以免受傷，且若干擾群聚個體造成移動擴散，反而增添防治工作的難度。
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