地震後台東交通不便旅宿大量退 業者建議中央交旅補貼

台東經歷917、918地震後，北上鐵路受損交通不便，旅宿業退房率大增，旅宿業者今天建議政府，將台東縣列為地震重災區，比照離島地區居民給予交通特別補助，每人次500元，直到花東鐵路修復，觀光客也可比照辦理，拯救台東未來半年觀光。

文化工作者張躍贏表示，疫情即將趨緩，政府逐步開放國外旅客來台旅遊，但台東受這次地震影響、交通受阻，不僅從北部到台東交通時間增加，若搭飛機交通費更高，這都影響遊客到台東旅遊意願，這也可以從民宿業者近日退訂狀況看出端倪。

張躍贏說，未來半年台東到北部交通將進入黑暗期，台東人北上也不方便，建議交通部比照之前花蓮地震補助方案，當時將花蓮列災區，提供每個人次的交通、旅遊補助，建議中央也比照辦理，提供到台東每人次至少500元交通旅遊補助。

台東縣休閒旅遊協會理事長林園說，這段時間被大量退房，北部遊客直言「交通不方便」、「路上要吃2個便當才能到台東，下次再去」。台東縣民宿協會理事長林寶泉也說，原預估今年疫情趨緩、訂房率會增加，沒想到地震後退訂大增，近7成都已經退房。