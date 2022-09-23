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地震後台東交通不便旅宿大量退 業者建議中央交旅補貼

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東旅宿業者建議，政府將台東縣列為地震重災區，比照離島居民，給予交通特別補助。記者卜敏正／攝影
台東旅宿業者建議，政府將台東縣列為地震重災區，比照離島居民，給予交通特別補助。記者卜敏正／攝影

台東經歷917、918地震後，北上鐵路受損交通不便，旅宿業退房率大增，旅宿業者今天建議政府，將台東縣列為地震重災區，比照離島地區居民給予交通特別補助，每人次500元，直到花東鐵路修復，觀光客也可比照辦理，拯救台東未來半年觀光。

文化工作者張躍贏表示，疫情即將趨緩，政府逐步開放國外旅客來台旅遊，但台東受這次地震影響、交通受阻，不僅從北部到台東交通時間增加，若搭飛機交通費更高，這都影響遊客到台東旅遊意願，這也可以從民宿業者近日退訂狀況看出端倪。

張躍贏說，未來半年台東到北部交通將進入黑暗期，台東人北上也不方便，建議交通部比照之前花蓮地震補助方案，當時將花蓮列災區，提供每個人次的交通、旅遊補助，建議中央也比照辦理，提供到台東每人次至少500元交通旅遊補助。

台東縣休閒旅遊協會理事長林園說，這段時間被大量退房，北部遊客直言「交通不方便」、「路上要吃2個便當才能到台東，下次再去」。台東縣民宿協會理事長林寶泉也說，原預估今年疫情趨緩、訂房率會增加，沒想到地震後退訂大增，近7成都已經退房。

普悠瑪旅行社陳富斌表示，台東旅遊景點、設施並沒有受到地震影響，最大影響還是交通不方便，面對年底到明年春節假期，建議政府訂出補助方案，幫助台東旅遊、觀光旅宿業。

台東旅宿業者建議，政府將台東縣列為地震重災區，比照離島居民，給予交通特別補助。記者卜敏正／攝影
台東旅宿業者建議，政府將台東縣列為地震重災區，比照離島居民，給予交通特別補助。記者卜敏正／攝影

台東 地震

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