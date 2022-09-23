台東山域救援頻繁 議員促請成立山域搜救犬

政府2019年推動向山致敬政策以來，台東山域活動蓬勃，但也增加山域事故，讓消防局任務吃重，議員鄭崗山今天議會總質詢時，建議消防局成立專責山域搜救犬，減輕人員負擔。消防局表示，會考慮研議。

消防局長管建興表示，目前局內搜救犬中心目前有6隻搜救犬，但其訓練是專責搜救地震大樓、住宅倒塌受困民眾或特殊災害的搜救，沒有山域搜救的專責訓練，這部分可以評估研議相關訓練的可行性，讓搜救更全面。

不過，管建興也說，犬隻畢竟山域搜救時，會面臨其他動物及人為陷阱的風險干擾，這對犬隻搜救是否有很好的效果，也是必須納入考量。

鄭崗山說，向山致敬政策開放以來，台東縣山域事故非常多，日前延平鄉永康山區就有民眾採藥失聯，昨晚金崙山區台電人員維修電線也失聯，好在最後人員都平安獲救，但這也讓辛苦的搜救人員任務吃重，建議可以訓練專門山域搜救犬，減輕人員負擔。