蘭陽戲劇團30年團慶 游錫堃呼籲支持劇團預算賺觀光財

全國第一個公立的歌仔戲「蘭陽戲劇團」成立30周年，立法院長游錫堃今天以創辦人身份返鄉參加團慶，與縣長林姿妙等人共同把代表傳承的葉片掛上大樹公。游錫堃表示，歌仔戲可以帶來觀光財，透過定期演出結合舊城區歷史文化，吸引國際觀光客，呼籲縣議會支持蘭陽戲劇團預算。

這次為了30周年慶，劇團本周、六日將上演《杜子春》，這是台灣國寶級文學大師黃春明20年前在蘭陽戲劇團擔任藝術總監時的歌仔戲創作，他以獨特的小說家、撕畫家、當代劇場的視角，詮釋展現與傳統歌仔戲不同的手法，縣長林姿妙邀請大家一起來欣賞好戲，守護且蘭文化戲曲的根。

歌仔戲發源於宜蘭，最早是在員山鄉大樹公下，以落地掃型式隨興演出。為了保存珍貴瀕滅戲劇，游錫堃縣長任內於1992年9月28日創立蘭陽戲劇團，編列每年3千多萬元預算扶植，多年來培養無數優秀團員及樂師，目前都在戲曲界各展所長，後來劇團預算數度在議會被砍，目前每年只剩下1180萬元，疫情期間劇團演出減少，入不敷出。

游錫堃今天以創辦人的身份回來參加團慶，看到團員爐火純青的彩排演出，欣慰後繼有人；對於預算不夠的部分，呼籲宜蘭縣議會與有志之士多支持歌仔戲，一定要讓劇團能夠繼續傳承下來。