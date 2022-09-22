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蘭陽戲劇團30年團慶 游錫堃呼籲支持劇團預算賺觀光財

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院長游錫堃說明他早年成立蘭陽戲劇團的目的，珍貴戲曲不能滅，透過歌仔戲結合精彩的舊城歷史文化，可以帶進國際觀光財。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃說明他早年成立蘭陽戲劇團的目的，珍貴戲曲不能滅，透過歌仔戲結合精彩的舊城歷史文化，可以帶進國際觀光財。記者戴永華／攝影

全國第一個公立的歌仔戲「蘭陽戲劇團」成立30周年，立法院長游錫堃今天以創辦人身份返鄉參加團慶，與縣長林姿妙等人共同把代表傳承的葉片掛上大樹公。游錫堃表示，歌仔戲可以帶來觀光財，透過定期演出結合舊城區歷史文化，吸引國際觀光客，呼籲縣議會支持蘭陽戲劇團預算。

這次為了30周年慶，劇團本周、六日將上演《杜子春》，這是台灣國寶級文學大師黃春明20年前在蘭陽戲劇團擔任藝術總監時的歌仔戲創作，他以獨特的小說家、撕畫家、當代劇場的視角，詮釋展現與傳統歌仔戲不同的手法，縣長林姿妙邀請大家一起來欣賞好戲，守護且蘭文化戲曲的根。

歌仔戲發源於宜蘭，最早是在員山鄉大樹公下，以落地掃型式隨興演出。為了保存珍貴瀕滅戲劇，游錫堃縣長任內於1992年9月28日創立蘭陽戲劇團，編列每年3千多萬元預算扶植，多年來培養無數優秀團員及樂師，目前都在戲曲界各展所長，後來劇團預算數度在議會被砍，目前每年只剩下1180萬元，疫情期間劇團演出減少，入不敷出。

游錫堃今天以創辦人的身份回來參加團慶，看到團員爐火純青的彩排演出，欣慰後繼有人；對於預算不夠的部分，呼籲宜蘭縣議會與有志之士多支持歌仔戲，一定要讓劇團能夠繼續傳承下來。

他說，清朝宜蘭進士楊士芳故居就在舊城區、台灣民主運動先驅蔣渭水的居住地也在舊城區，還有抗日義士簡大獅也是，舊城區的歷史文化很精彩，宜蘭的歌仔戲非常珍貴，如果能在演藝廳每周定期表演兩天，宣傳吸引國際觀光客「看歌仔戲一定要來台灣，一定要來宜蘭」，結合舊城區文化，會帶來很多觀光財。

蘭陽戲劇團團員與劇團創辦人游錫堃、縣長林姿妙等人共同慶祝30周年團慶，本周六日要演出《杜子春》。記者戴永華／攝影
蘭陽戲劇團團員與劇團創辦人游錫堃、縣長林姿妙等人共同慶祝30周年團慶，本周六日要演出《杜子春》。記者戴永華／攝影
蘭陽戲劇團30周年團慶，大家舉香祭拜感謝戲神。記者戴永華／攝影
蘭陽戲劇團30周年團慶，大家舉香祭拜感謝戲神。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃與宜蘭縣長林姿妙等人欣賞歌仔戲《杜子春》彩排演出。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃與宜蘭縣長林姿妙等人欣賞歌仔戲《杜子春》彩排演出。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃參加蘭陽戲劇團團慶，與縣長林姿妙等人共同把代表傳承的葉片掛上大樹公，枝繁葉茂。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃參加蘭陽戲劇團團慶，與縣長林姿妙等人共同把代表傳承的葉片掛上大樹公，枝繁葉茂。記者戴永華／攝影
蘭陽戲劇團團員與劇團創辦人游錫堃、縣長林姿妙等人慶祝30周年團慶，本周六日要演出《杜子春》。記者戴永華／攝影
蘭陽戲劇團團員與劇團創辦人游錫堃、縣長林姿妙等人慶祝30周年團慶，本周六日要演出《杜子春》。記者戴永華／攝影

歌仔戲 宜蘭 游錫堃

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