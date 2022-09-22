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基隆7區打造校園特色遊戲場 蜻蜓、軟絲、音樂好玩又美

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
長樂國小兒童遊戲場以水蠆及蜻蜓為主題，融合在地文化，還有沙灘可玩。記者游明煌／攝影
長樂國小兒童遊戲場以水蠆及蜻蜓為主題，融合在地文化，還有沙灘可玩。記者游明煌／攝影

基隆市政府投入近3千萬元，打造7區共7所學校特色兒童遊戲場，已全數完工並檢驗通過，今天在長樂國小舉行7區落成啟用儀式，各校融入在地特色，好玩又好看。比如長樂國小以蜻蜓為主題，暖西國小是軟絲樂園，成功國小結合音樂，深美國小打造森林秘境般遊戲場。

長樂國小兒童遊戲場以水蠆及蜻蜓為主題，搭配學校地形金龍湖特色，與現地自然環境及生態做呼應，融合在地文化，還有沙灘可玩，今天小朋友玩得很開心，市長林右昌、立委蔡適應也到場一起體驗。

林右昌說，兒童遊戲場設計不只是遊戲場，融合學校校本課程、空間營造及小朋友體適能需求，同時把過去學校環境有高差不便、陰暗角落或場地，運用妥適設計變化，透過校園師長和小朋友參與設計發想，感謝立委蔡適應向中央爭取經費，打造孩子夢想樂園。

教育處長杜國正表示，目前積極創作七區遊戲場童書繪本，結合教育課程，讓孩子從繪本中認識遊戲場，不只有兒童遊戲場建置改善，而是在每個區域都能產製一座夢想王國，歡迎親子來體驗。

暖西國小以海洋及土丘等元素設計重點，融入課程編寫海洋意象打造「軟絲樂園」，遊具有故事性；堵南國小，以海洋城市特色，利用空橋連接船體及教學大樓2樓，營造登船出國氛圍。

仙洞國小因鄰近白米甕砲台及港口，學生通學時，經常可見港邊貨櫃，將這些特色放入遊戲場；深美國小打造森林秘境般遊戲場，讓孩子穿梭在樹林中玩耍，更接近大自然。

八斗國小結合海洋及原住民意象創作出生動、活潑、好玩的遊戲場；長樂國小以水蠆及蜻蜓為主題，搭配學校地形金龍湖特色，與現地自然環境及生態做呼應，融合在地文化；成功國小則結合學校推廣音樂教育文化，融入音符和樂器在遊戲場。

基隆市政府投入近3千萬元，打造7區共7所學校特色兒童遊戲場，今天舉行7區落成啟用儀式。記者游明煌／攝影
基隆市政府投入近3千萬元，打造7區共7所學校特色兒童遊戲場，今天舉行7區落成啟用儀式。記者游明煌／攝影
長樂國小兒童遊戲場以水蠆及蜻蜓為主題，融合在地文化，還有沙灘可玩。記者游明煌／攝影
長樂國小兒童遊戲場以水蠆及蜻蜓為主題，融合在地文化，還有沙灘可玩。記者游明煌／攝影
長樂國小兒童遊戲場以水蠆及蜻蜓為主題，融合在地文化，還有沙灘可玩。記者游明煌／攝影
長樂國小兒童遊戲場以水蠆及蜻蜓為主題，融合在地文化，還有沙灘可玩。記者游明煌／攝影
今天小朋友都玩瘋了，在蜻蜓溜滑梯滑得好開心，市長林右昌、立委蔡適應也到場一起體驗。記者游明煌／攝影
今天小朋友都玩瘋了，在蜻蜓溜滑梯滑得好開心，市長林右昌、立委蔡適應也到場一起體驗。記者游明煌／攝影

蔡適應 林右昌

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